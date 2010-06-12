طرح شناسنامه دار کردن فضاهای آموزشی کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدا مراد ممبنی عصر شنبه در جمع روسای آموزش و پرورش غرب مازندران در رامسر افزود: در این طرح آثار طراحان برجسته کشور در بخش فضای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد و به آثار برتر جوایزی اعطا می شود.

وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته طرح مدرسه ایرانی معماری ایرانی با همکاری دانشگاه تهران اجرا شد، بیان کرد : دانش آموز تحت تاثیر مستقیم فضا و معماری مدرسه است که باید ویژگی های خاصی داشته باشد.

ممبنی افزود: با توجه به مصوبه مجلس در سال 85 ، اعتبارات نوسازی در بخش تخریب و بازسازی سه برابر شده است.

وی با اشاره به احداث 298 هزار واحد سازمانی از سال 71 به بعد در کشور افزود: در مازندران 13 هزار و 598 واحد سازمانی ایجاد شده است.

مشاور رئیس سازمان نوسازی کشور آمار آموزش و پرورش را سالم ترین آمارهای کشور دانست و خاطرنشان کرد: شش هزار و 391 واحد سازمانی در استان مازندران منحل شده است.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران نیز گفت: در اجرای طرح شناسنامه دار کردن فضاهای آموزشی ، از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی استفاده شود.

علی نبییان با بیان اینکه 50 درصد هزینه اجرای طرح از سوی نوسازی و بقیه را آموزش و پرورش می پردازد، افزود: اجرای دقیق این طرح تا پایان مرداد ماه جاری زمان نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع شش هزار و 411 کلاس درس در مازندران، هزار و 517 کلاس بازسازی و مقاوم سازی شد.