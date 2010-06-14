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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

پنج کشور برای حضور در رقابتهای کشتی روز جهانی کودک اعلام آمادگی کردند

پنج کشور برای حضور در رقابتهای کشتی روز جهانی کودک اعلام آمادگی کردند

پنج کشور خارجی برای حضور در رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی روز جهانی کودک در رده ای سنی نوجوانان روزهای 11 تا 13 تیرماه در شهرستان گرگان برگزار می شود.

براین اساس تاکنون کشورهای ترکیه، ارمنستان، بلاروس، ترکمنستان و نامبیا برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

تیمهای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان هریک با بیش از 70 کشتی گیر در این تورنمنت بین المللی شرکت می کنند تا برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند آماده شوند.

رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا مردادماه در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. 
 

کد مطلب 1099550

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