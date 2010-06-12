به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا نجیمی بعد از ظهر شنبه در دیدار حجتالاسلام آشتایانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه در مکانیابی منطقه سلفچگان دقت کافی انجام نشده است وجهت باد به صورتی است که دود کارخانهها را به سمت مناطق مسکونی هدایت میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این سوخت مورد استفاده در برخی از این کارخانهها نیز مازوت است که در بلند مدت باعث ریزش باران اسیدی میشود.
نجیمی افزود: البته با تلاشهای انجام شده مقرر شده است دیگر هیچ کارخانه آلایندهای در این منطقه مستقر نشود و اگر هم قرار است کارخانههای فعلی به فعالیت خود ادامه دهند باید با سوخت سالم فعالیت کنند.
وی در خصوص دیگر مسائل زیست محیطی استان خاطرنشان کرد: کشتارگاه شهرداری در داخل شهر قرار گرفته است که این امر کاملا بر خلاف اصول بهداشتی است و کشتارگاه پرتو در جاده کاشان نیز پارامترهای بهداشتی را رعایت نمیکند که به زودی هر دو آنها به کشتارگاه جدیدی در منطقه گازران منتقل میشوند.
هیچ راهی جر تخریب وجود ندارد
نجیمی تنها راه مبارازه با فعالیت غیر قانونی کورههای ذوب فلز را تخریب آنها عنوان کرد و گفت: این کورهها بسیار آلاینده هستند و تجربه به ما ثابت کرده است که اخطار، پلمپ و جریمه ثمری ندارد و به این ترتیب تخریب تنها راه باقی مانده است.
بیمارستان تأمین اجتماعی در مسیر دود کورههای گچ و آهک است
به گفته این مسئول واحدهای تولید گچ، آهک و آجر که به صورت صنفی و عمدتا در جاده کاشان فعالیت میکنند مشکلات فراوانی را از لحاظ آلودگی هوا ایجاد می کنند که با توجه به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به استانداری همچنان فعالیتهای انجام گرفته برای انتقال و ساماندهی آنها بسیار ضعیف است.
وی ابراز داشت: شهرداری باید انگیزه لازم را برای تغییر کاربری فراهم کند چرا که وقتی این واحدها ساخته شدند فاصله بسیاری با شهر داشتند و الان این شهر است که به آنها رسیده است.
نجیمی ادامه داد: بیمارستان تأمین اجتماعی که در جاده اراک قرار دارد دقیقا در مسیر دود این واحدها است.
وی در رابطه با فعالیتهای این سازمان در سال گذشته گفت: راه اندازی اولین دستگاه پایش هوا که در ابتدای پل حجتیه راهاندازی شده است یکی از مصوبات دور اول سفرهای استانی بود که به زودی نمونه دوم آن نیز در خیابان امام خمینی (ره) نصب میشود و میتواند وضعیت هوا را لحظه به لحظه گزارش دهد.
منطقه پلنگ دره یکی از ذخیرههای ژنیتیکی کشور است
نجیمی تصریح کرد: منطقه شکار ممنوع پلنگ دره با وسعت 32 هزار هکتار وشامل 420 گونه گیاهی یکی از ذخیرههای ژنیتیکی کشور است که در راستای حفاظت بهتر از آن در سال گذشته با پیگیریها انجام شده به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرد.
وی افزود: در منطقه حوض سلطان پرندهای در حال انقراض به نام هوبره زندگی میکند که برای حفظ آن این منطقه را به شکار ممنوع ارتقا دادهایم.
نجیمی اظهار داشت: البته برای برقراری تمامی این فعالیتها احتیاج به اعتبارات داریم ولی در طول این چند سال علی رغم این که هزینههای خود را بسیار کاهش دادهایم و حتی آسانسور اداره را خواموش کردهایم هنوز مشکل مالی بسیاری داریم.
وی برونسپاری را یکی از رویکردهای این سازمان در سال جدید عنوان کرد و گفت؛ در این رابطه سعی خواهیم کرد از توان سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استفاده کنیم و در گاه نخست موزه منابع طبیعی را به بخش خصوص واگذار خواهیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان قم مکان یابی شهرک صنعتی سلفچگان را نادرست دانست و گفت: جهت باد در این منطقه به صورتی است که تمام مواد آلاینده را به سمت مناطق مسکونی هدایت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا نجیمی بعد از ظهر شنبه در دیدار حجتالاسلام آشتایانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه در مکانیابی منطقه سلفچگان دقت کافی انجام نشده است وجهت باد به صورتی است که دود کارخانهها را به سمت مناطق مسکونی هدایت میکند.
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