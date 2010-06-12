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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

نقل و انتقالات لیگ دهم /

پاشایی و کریمی قراردادشان را با راه آهن تمدید کردند

پاشایی و کریمی قراردادشان را با راه آهن تمدید کردند

حسین پاشایی و ابراهیم کریمی قراردادشان را با تیم فوتبال راه آهن شهرری تمدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاشایی هافبک تیم فوتبال راه آهن عصر امروز شنبه ضمن گفتگو با محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل این باشگاه، قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.

همچنین ابراهیم کریمی مدافع تیم فوتبال راه آهن شهرری هم قراردادش را به مدت 2 فصل دیگر با این تیم تمدید کرد که این بازیکنان عصر امروز شنبه با حضور در هیئت فوتبال تهران قراردادشان را بصورت رسمی با این تیم ثبت می کنند.

پیش از این ابوذر رحیمی، فرشید کریمی و محمود آمنه هم قراردادشان را با راه آهن تمدید کردند و حمید هدایتی بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پیکان و پاس تهران، امین متوسل زاده مهاجم تیم مقاومت سپاسی شیراز و ایمان رزاقی راد مهاجم تیم پیکان هم با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن پیوسته بودند.
کد مطلب 1099553

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