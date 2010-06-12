درخواست بیشکک از روسیه برای کمک به پایان یافتن خشونتها در قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، قرقیزستان برای پایان دادن به خشونتها خواستار حضور نیروهای نظامی حافظ صلح روسی در این کشور شده است.

"فرید نیازوف" سخنگوی دولت قرفیزستان با اعلام این مطلب گفت : "رزا اوتانبایف" رئیس دولت موقت درخواست رسمی خود را تقدیم "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه کرده است.

در این درخواست رسمی آمده است: اوضاع از بعدازظهر روز گذشته از کنترل دولت خارج شده و ما برای به دست گیری مجدد اوضاع نیاز به کمک نیروهای خارجی هستیم، از این رو دست یاری به سوی روسیه دراز می کنیم.

به گفته سخنگوی دولت موقت قرقیزستان، مقامهای این کشور در انتظار دریافت پاسخی از سوی مسکو هستند.

روز گذشته پس از تبادل آتش بین گروههایی از جوانان در اوچ و مناطق مرزی قره سو، آراوا، و اوزگن دولت موقت قرقیزستان با گسیل نیروهای مسلح به منطقه برای اعاده آرامش، وضعیت فوق العاده اعلام کرد. دراین درگیریها دست کم 49 نفر کشته و 645 نفر زخمی شدند.