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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

62 درصد روستاهای مازندران دارای طرح هادی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران میزان روستاهای دارای طرح هادی در استان را 62 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی بعد از ظهر جمعه در مراسم بهره برداری از اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جویبار افزود: اجرای موفق طرح هادی، موجب بازگشت روستائیان می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 46 درصد جمعیت مازندران در روستاها متمرکز هستند که تا قبل از اجرای طرح های هادی این میزان کمتر بوده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در خصوص اجرای طرحهای هادی روستاهای جویبار اظهار داشت: تا پایان سال جاری 18 درصد طرحهای هادی مصوب این شهرستان اجرا می شود.

وی با اعلام اینکه 62 درصد روستاها دارای طرح هادی هستند، ادامه داد: اجرای طرحهای هادی ضمن مناسب سازی فضای روستاها موجب بازگشت روستائیان از شهرها به روستاها می شود.


 

کد مطلب 1099560

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