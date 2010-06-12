به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدباقر خوانساری بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مهم‌ترین این تولیدات به صورت مجموعه آثار بوده و حاوی موضوعاتی از جمله، تاریخ، فلسفه، کلام، قرآن، حدیث، تفسیر، فقه، اصول، منطق هستند.



وی ادامه داد: نرم‌افزارهای کیمیای سعادت، اکسیر السعاده، اشراق، سیر و سلوک معنوی، نسیم رحمت، وهابیت شناسی، از جمله نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تولید شده این بخش در سال 89 هستند.



خوانساری اظهار داشت: دوره علوم و معارف اسلام، فقه الصادق، لوح مشروح دو (حاوی مذاکرات مجلس شواری ملی و اسلامی) شریعه حکمت، دین و زندگی از دیگر عناوین تولیدات جدید بخش خدمات فرهنگی معاونت بازرگانی هستند.



وی اضافه کرد: همچنین نرم‌افزارهای آوای ملکوت (شامل چهار عددDVD) و بهجة الفقیه (شامل هشت عدد DVD) از جمله نرم‌افزارهای تولیدی این بخش به صورت مالتی مدیا (صوت و تصویر) هستند.



مدیر بخش خدمات فرهنگی معاونت بازرگانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بیان کرد: این بخش به منظور کمک به ترویج فرهنگ غنی اسلامی - شیعی و معارف اهل بیت (ع) آماده است تا در زمینه تولید نرم افزارهای شخصیت محور، کتابخانه‌ای و مالتی مدیا(صوت و تصویر) به صورت مشارکتی و یا سفارشی با دیگر موسسات و نهادها همکاری کند.

