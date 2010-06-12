برتری آرژانتین برابر نیجریه در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از ساعت 18:30 دقیقه امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال آرژانتین و نیجریه از گروه B این مسابقات پیگیری شد که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم آرژانتین با نتیجه یک بر صفر از نیجریه پیش افتاده است.

صحنه خوشحالی بازیکنان آرژانتین پس از به ثمر رساندن گل برتری

در این دیدار که با قضاوت وولفگانگ اشتارک آلمانی و در ورزشگاه الیس پارک در حال برگزاری است، "گابریل هاینتزه" در دقیقه 6 گل برتری تیم آرژانتین را به ثمر رساند.

یوناس گوتیرز از تیم آرژانتین تنها بازیکن اخطاری این نیمه بود. ضمن اینکه بیش از 57 هزار نفر هم با حضور در ورزشگاه این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.