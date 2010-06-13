به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع پتروشیمی با ارسال جوابیه ای به این خبرگزاری با اشاره به گزارشی مبنی بر"بهره برداری نمایشی از 2 طرح پتروشیمی در عسلویه" ضمن کذب و خلاف واقع دانستن آن، به شرح ذیل در این باره پاسخ داده است:

1- طرحهای اتیل بنزن و استایرن منومر توسعه پتروشیمی پارس پس از ماهها بهره برداری آزمایشی در بهمن 1388 با حضور معاون اول رئیس جمهور رسما افتتاح شد (طرح اتیل بنزن از فروردین سال 1389 به بهره برداری رسیده بود).

2- این طرحها از همان زمان و حتی پیش از آن هم موفق به تولید محصول نهایی و قابل فروش و عرضه در بازارهای جهانی شده بودند به طوری که تا این لحظه بیش از 70 هزار تن استایرن منومر از این مجتمع صادر شده است و به زودی محموله 13 هزار تنی دیگری نیز صادر خواهد شد.

3- خوشبختانه این واحد علیرغم کمبود خوراک همچون گذشته به کار خود ادامه می دهد و ضمن تامین خوراک از طریق پتروشیمی نوری اخیرا مقدار دیگری از خوراک مورد نیاز خود را از پتروشیمی بوعلی سینا تامین کرده است و در حال حاضر هر دو واحد این مجتمع در سرویس قرار دارند و به تولید خود ادامه می دهند.

4- میانگین تولید این مجتمع تا کنون حدود 75 درصد ظرفیت بوده است و این شرکت در تلاش است با حل مشکل کمبود خوراک و تامین خوراک بیشتر بتواند با توان 100 درصد به تولید ادامه دهد.

گذشته از نیات خاص خبرنگار مهر در صنعت نفت که مشخص نیست به چه دلایلی اقدام به انتشار چنین مطالبی می کند، البته بدون این توضیحات و با خواندن خبر خبرگزاری مهر هم نشانی از دلایل قابل استناد برای اعلام بهره برداری نمایشی از این واحد پیدا نمی شود. جالب است که حتی در متن این خبر هم هیچ اشاره ای به ادعای بهره برداری نمایشی با آماده نبودن این واحدها نشده و فقط درباره کمبود خوراک این واحد مطالبی منتشر شده است.

حال جای این سئوال مطرح می شود که آیا می توان کاهش تولید یا حتی توقف تولید یک مجتمع تولیدی به علت کمبود خوراک را به معنی آماده نبودن آن مجتمع برای تولید محصول دانست؟"

توضیحات خبرگزاری مهر

روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی مدعی تولید و صادرات طرحهای اتیل بنزن و استایرن منومر توسعه پتروشیمی پارس شده که علیرضا وفا مدیرعامل این مجتمع پتروشیمی در گفتگویی با نشریه رسمی روابط عمومی این مجموعه (منتشر شده در شماره خرداد نشریه پیام پتروشیمی) اعلام کرده است که با وجود راه اندازی این دو طرح در دهه مبارک فجر سال 1388 اما به دلیل کمبود خوراک خارج از سرویس هستند.

حال این ابهام مطرح می شود که روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی چطور سخنان یکی از مسئولان این شرکت در گفتگو با یکی از رسانه رسمی و تخصصی وزارت نفت را کذب و خلاف واقع می داند، مگر زمانی که این گفتگو در این نشریه منتشر شده، مطالب آن پالایش نشده است.

در گزارش مهر هم دلایل بهره برداری نمایشی این دو واحد پتروشیمی صرفا کمبود خوراک اعلام شده و اینکه با وجود سرمایه گذاری 350 میلیون دلاری و انتظار فروش سالانه 760 میلیون دلار محصولات اما به دلیل کمبود خوراک، این اهداف تاکنون محقق نشده است.

از سوی دیگر در حالی خبرگزاری مهر سعی کرده با یک گزارش کارشناسی نسبت به کمبود خوراک و عواقب آینده توسعه صنعت پتروشیمی برخی از مشکلات این صنعت استراتژیک را مطرح کند که روابط عمومی این مجموعه مشکلات شدید کمبود خوراک واحدهای پتروشیمی موجود و 76 پتروشیمی جدید در حال ساخت برنامه پنجم توسعه را نادیده گرفته است.

در همین حال، برخی اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در حال حاضر اکثر طرحهای پتروشیمی ساخته شده در کشور زیر ظرفیت اسمی در مدار تولید قراردارند به طوری که هم اکنون پتروشیمی اراک برای تولید با ظرفیت مطلوب مجبور به واردات خوراک از عراق شده است و یا پتروشیمی نوری (برزویه) با وجود همجواری با پالایشگاه گاز فجرجم با مشکلات کمبود خوراک دست و پنجه نرم می کند و سایر طرحهای پتروشیمی هم با این مشکلات مواجه هستند.

هم اکنون در کنار مشکلات مالی و جذب منابع سرمایه ای برای ساخت و توسعه پتروشیمی های در دست ساخت، کمبود خوراک و نامشخص بودن فرمولهای فروش خوراک به پتروشیمی ها به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت پتروشیمی تبدیل شده، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف سند چشم انداز باید با کنار زدن رقبای منطقه ای خود به جایگاه نخست خاورمیانه برسد.

البته در بخشی از این جوابیه روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خبرنگار مهر اتهامی وارد کرده که مهر حق پیگیری موضوع از مجاری قانونی را برای خود محفوظ می داند. برهمین اساس، به مسئولان این شرکت توصیه می شود که به جای تهمت زدن به خبرنگار مهر، به دنبال حل مسئله نه پاک کردن صورت مسئله باشند.

خبرگزاری مهر در پایان اعلام آمادگی می کند با هر مسئولی که روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی ایران تعیین می کند، درباره بایدها و نبایدهای صنعت پتروشیمی ایران "گفتگوی صریح، چالشی و دوستانه" داشته باشد.