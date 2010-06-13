به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به ریاست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان ، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک و جمعی از معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد، برنامه 6 فدراسیون کشتی ، کاراته، تکواندو، ووشو ، دوومیدانی و دوچرخه سواری با چشم انداز بازیهای آسیایی گوانگژو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این جلسه گزارش های تحلیلی در خصوص آخرین وضعیت آماده سازی تیم های اعزامی به بازی های آسیایی گوانگژو از سوی کارشناسان سازمان و مسئولان فدراسیون های ورزشی ارائه خواهد شد.

در این نشست همچنین اعتبارات لازم برای تدارک هرچه بهتر تیم های ملی بویژه رشته های مدال آور و حضور در تورنمنت ها و رویدادهای مهم قاره ای و جهانی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

نشست ستاد عالی بازیهای آسیایی، المپیک و پارالمپیک سه شنبه هفته جاری در محل سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد. در صورت سفر استانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی این نشست به هفته آینده موکول خواهد شد.