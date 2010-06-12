4 پلیس افغان در حمله طالبان کشته شدند/10 کشته در حمله ارتش پاکستان به طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان طالبان طی دو حمله جداگانه در جنوب افغانستان 4 نیروی دولتی را کشتند. در حمله اول یک خودروی پلیس افغان در منطقه خاکریز در ولایت قندهار مورد حمله طالبان قرار گرفته و سه سرنشین آن کشته شدند.

"محمد شاه" معاون رئیس پلیس قندهار نیز از کشته شدن یک نیروی پلیس این شهر در حمله شبه نظامیان خبر داد. به گفته وی، بامداد امروز شنبه افراد مسلحی که در حال فرار با یک موتورسیکلت در این منطقه بوده اند به سوی یکی از نیروهای پلیس آتش گشوده و وی را ترور کرده اند. این فرد در حال عزیمت به سوی خانه خود در لباس غیرنظامی بوده است.

طبق گزارشها، طی یک سال اخیر حملات تروریستی طالبان در قندهار به شدت افزایش یافته و این مسئله با وجود شعارهای مطرح شده از سوی دولت "حامد کرزای" برای مصالحه با طالبان و پایان دادن به خشونتها بوده است.

خبر دیگر این که در ادامه حملات ارتش پاکستان به مواضع طالبان در شمال غرب این کشور 10 شبه نظامی کشته شده اند. یک مقام محلی در منطقه قبیله نشین اوراکزای با اعلام این مطلب از موفقیت عملیات نیروهای دولتی در یک هفته اخیر در این منطقه خبر داد.

به گفته وی، در این حمله شماری از نیروهای طالبان نیز مجروح شده اند. ارتش پاکستان از اواسط ماه مارس عملیاتی را علیه شبه نظامیانی که در پی عملیات سال گذشته در وزیرستان جنوبی به مناطق قبیله ای گریخته اند، آغاز کرده است.

این منطقه در مرز افغانستان و پاکستان قرار داشته و از جمله مخفیگاههای شبه نظامیان طالبان به شمار می رود.