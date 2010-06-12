به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در پی اعلام خبر نخستین کاروان بین‌المللی دریایی امداد غزه توسط ستاد مردمی امداد غزه در استان مازندران آمادگی خود را برای همراهی با این کاروان اعلام کرد.

وی با محکوم کردن جنایات ‌بیشرمانه رژیم اشغالگر قدس در حمله به کاروان آزادی و با لبیک به ندای مقام معظم رهبری از اعزام کاروان به غزه حمایت کرد.

طبرسی در حمایت از این حرکت ضد صهیونیستی مبلغی هم به این ستاد کمک کرد.

آیت‌الله طبرسی از عموم مردم ولایتمدار و سلحشور مازندران دعوت کرد تا در راه اندازی و اعزام کاروان به غزه شرکت کنند.