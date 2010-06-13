به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که چهارشنبه هفته جاری و با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، جمعی از معاونین سازمان، کارشناسان و مسئولان مالی سازمان تربیت بدنی برگزارخواهد شد، اعتبارات گروه دوم فدراسیون های ورزشی مطابق برنامه ها و هدفگذاریهای این فدراسیون ها برای بازیهای آسیایی و المپیک مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

سازمان تربیت بدنی پیش از این بررسی اعتبارات مالی 19 فدراسیون ورزشی و مدال آور را مورد تصویب قرار داده بود.

کارشناسان سازمان تربیت بدنی پس از بررسی برنامه ها و فعالیت های فدراسیونهای ورزشی درجهت توسعه ورزش قهرمانی نسبت به تخصیص اعتبارات هر فدراسیون پیشنهادات خود را به سازمان تربیت بدنی ارائه می کنند.