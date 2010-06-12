به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه B این مسابقات پیگیری شد که طی آن تیم ملی فوتبال آرژانتین با نتیجه یک بر صفر برابر نیجریه به برتری دست یافت.

در این دیدار که با قضاوت وولفگانگ اشتارک آلمانی و در ورزشگاه الیس پارک برگزار شد، "گابریل هاینتزه" در دقیقه 6 گل برتری تیم آرژانتین را به ثمر رساند.

صحنه به ثمر رسیدن گل برتری تیم فوتبال آرژانتین برابر نیجریه

یوناس گوتیرز از تیم آرژانتین و لوکمان هارونا از تیم نیجریه بازیکنان اخطاری این دیدار بودند. ضمن اینکه بیش از 57 هزار نفر با حضور در ورزشگاه این دیدار را از نزدیک تماشا کردند. همچنین از سوی مسئولان برگزاری مسابقات "ویسنت آنی اما" دروازه بان تیم ملی نیجریه به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد.

در پایان روز نخست از دیدارهای گروه B این مسابقات تیم کره جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به آرژانتین در رده نخست گروه قرار گرفت و شاگردان مارادونا در جایگاه دوم گروه قرار گرفتند. تیم‌های نیجریه و یونان هم رده‌های سوم و چهارم را از آن خود کردند.

دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای‌جنوبی امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* انگلیس - آمریکا، ساعت 23، ورزشگاه رویال بافوکنگ

داور: کارلوس سیمون از برزیل