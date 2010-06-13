علی رغبتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان برنامه و بودجه که عنوان آن به تازگی نام آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر کرده تاکنون موافقتنامه تخصیص اعتبارات سال جاری سازمان تربیت بدنی را ابلاغ نکرده از همین رو اعتبارات امسال در اختیار سازمان قرارنگرفته و تاخیر در پرداخت بودجه سه ماهه اول برخی از فدراسیونها از این ناحیه است.

رغبتی تصریح کرد: البته سازمان تربیت بدنی از اعتبارات ذخیره سال گذشته و برخی منابع دیگر بودجه های لازم برای تعدادی از فدراسیونهای اصلی را پرداخت کرده ولی بخش عمده ای از فدراسیون های ورزشی بودجه سه ماهه اول خود را دریافت نکرده اند که با رایزنی های صورت گرفته امیدواریم این مشکل تا ابتدای تیرماه برطرف شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به درپیش بودن بازیهای المپیک نوجوانان درسنگاپور(مرداد) و بازیهای آسیایی گوانگژو( آبان) امیدواریم مساعدت های لازم از سوی معاونت برنامه ریزی برای در اختیار گذاشتن اعتبارات لازم در سال جاری به سازمان تربیت بدنی انجام شود تا خللی در برنامه های تدارکاتی و اردویی فدراسیونها در فرصت کوتاه باقی مانده تا این مسابقات ایجاد نشود.