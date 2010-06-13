به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با سی ام جمادی الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با سیزدهم ژوئن سال 2010 میلادی.

- سومین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:

گروه C:

* الجزایر - اسلوونی، ساعت 16

گروه D:

* صربستان - غنا، ساعت 18:30

* آلمان - استرالیا، ساعت 23

- تیم والیبال پیکان امروز در دیدار نهایی بیست و یکمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا به مصاف تیم والیبال العربی قطر می‌رود.

- دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا امروز با حضور نمایندگان کشورمان در شهر هوانگشان چین پیگیری می شود.

- دور جدید تمرینات تیم نوجوانان ایران برای حضور در المپیک سنگاپور از امروز با حضور چهار تکواندوکار آغاز می شود