به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی عصر شنبه در جلسه توجیهی تدوین برنامه پنج ساله شهرداری قزوین که با حضور معاونان و مدیران عامل سازمان‌های وابسته شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر طرح تدوین برنامه پنج ساله شهرداری قزوین می بایست تا ۳۰ تیرماه سال جاری به شورا ارائه شود.



نصرتی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک گروه کارشناسی جهت تدوین این برنامه تشکیل شد، ولی با تصویب طرح قزوین + ۲۰ تقارن پیدا کرد، افزود: قرار دادن چند سرفصل مهم با تصویب طرح " قزوین + ۲۰ "به برنامه پنج ساله شهرداری قزوین باعث شد منتظر تصویب این طرح باشیم و شورای اسلامی شهر هم با این موضوع موافقت کرد.

شهردار قزوین با بیان اینکه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در گذشته و تجربیات شهرهای کلان تدوین این برنامه در اولویت کاری شهرداری قرار گرفته است، یادآورشد: طی یک سال گذشته تغییرات زیادی در اجرای طرح‌های عمرانی و فرهنگی صورت گرفته لذا علاوه بر به روز کردن اطلاعات باید مباحثی از جمله هدفمند کردن یارانه ها، ورود سرمایه ‌گذاران به شهر قزوین، طرح قزوین + ۲۰، ارزش افزوده و استقرار چند وزارتخانه در شهر قزوین را وارد این برنامه کنیم.



نصرتی تصریح کرد: تدوین برنامه پنج ساله موجب خواهد شد براساس یک الگو حرکت کرده و بدانیم برای بودجه نویسی سال ۹۰ روی کدام موضوعات برنامه ‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد برنامه و دغدغه‌های شهرداری ‌ها یکسان است خاطر نشان کرد: تقلید صرف از تجربیات کلان‌شهرها کار منطقی نیست و در تدوین این برنامه باید روی تفاوت‌ها بیشتر تاکید شود.

نصرتی گفت: به دلیل کمبود وقت شش کارگروه تخصصی تشکیل شده است تا در مدت زمان باقیمانده این برنامه تقدیم شورای اسلامی شهر شود.

وی با بیان اینکه در تدوین این برنامه دقت در جامعه هدف بسیار مهم است، افزود: با توجه به اینکه برنامه ‌نویسی یک کار آرمانی است تا بتوانیم به دنبال آن حرکت کنیم، باید طوری برنامه پنج ساله تدوین شود که بیشتر مفاد آن تحقق یابد.

نصرتی با تصریح اینکه هر نوع اتفاق جدید کلیه برنامه ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پیشنهاد کرد کمیته‌ ای فعال جهت پویا نگه داشتن برنامه پنج ساله شهرداری قزوین تشکیل شود.

شهردار قزوین خطاب به مدیران ارشد شهرداری قزوین هم گفت: باید با دقت و کیفیت بیشتری این برنامه تدوین شود، زیرا نتایج آن برای شهرداری بسیار با اهمیت است.