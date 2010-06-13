به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "هری رید" رهبر اکثریت دموکرات و "میج مک کانل" رهبر اقلیت جمهوریخواه در سنای آمریکا با نگارش نامه ای خطاب به رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند دست از حمایت از رژیم صهیونیستی بر ندارد.

این دو سناتور ارشد آمریکایی در نامه خود مدعی شدند که رژیم صهیونیستی در دفاع از خود اقدام به حمله به کشتیهای کاروان آزادی کرده است. نامه مذکور در اعتراض به طرح موضوع تحقیق بین المللی از دلایل حمله صهیونیستها به کاروان آزادی نوشته شده و نشانگر اتفاق نظر دو حزب بزرگ آمریکا در دفاع از سیاستهای تل آویو بدون توجه به وضعیت کنونی مردم غزه است.

بر این اساس، نامه مذکور برای تایید دیگر اعضا و جمع آوری امضاهای بیشتر در بین سناتورهای هر دو حزب گردانده می شود. قرار است این نامه در روز چهارشنبه برای اوباما ارسال شود.

نویسندگان این نامه همچنین ادعا کرده اند که جناحهای سیاسی آمریکا همگی باید در این قضیه جانب صهیونیستها را بگیرند چرا که این موضوع، موضوعی است که به امنیت ملی آمریکا مربوط شده و باید جدی گرفته شود. آنها همچنین خواستار حفظ رابطه تنگاتنگ واشنگتن - تل آویو به عنوان دوهمپیمان مهم در مسائل نظامی و راهبردی منطقه ای و جهانی شده اند.

گفتنی است حمایت اوباما از تحقیقات بین المللی در باره حمله به کاروان آزادی به منظور جلوگیری از انتقاد جامعه بین الملل از اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی بوده و این احتمال وجود دارد که ایالات متحده یکبار دیگر افکار عمومی جهان را درباره موضع خود در قبال این رژیم منحرف کند.