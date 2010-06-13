به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد مهدی رضاپور شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از مربیان آموزشی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین با مهم خواندن نقش آموزش در زندگی بشر گفت: صنایع دستی و هنرهای سنتی قدمتی به بلندای تاریخ دارد که با نگاه ظریف، ذوق سرشار و اندیشه همراه است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد صنایع دستی و هنرهای سنتی و به روز شدن آن گفت: با گسترش فرهنگی و تغییر رویکرد ساختاری و تشکیلاتی موفق به بازآفرینی، توسعه و خلاقیت در این صنعت شدیم که آموزش یکی از بازوهای قوی در این تغییر بوده که توانسته قشر جوان و تحصیل کرده را به این صنعت چذب کند.

رضاپور نقش صنایع دستی و هنرهای سنتی را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: راهنمایی و هدایت نوجوانان و جوانان در سنین حساس از مهمترین وظایفی است که باید با برنامه ریزی صحیح و ایجاد زمینه های مناسب به آن توجه شود تا انگیزه خلاقیت و نوآوری را در آنان گسترش داده و از آسیب‌های اجتمای بکاهد و صنایع دستی از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند با آموزش زمینه خلق و آفرینش آثار را توسط این قشر از جامعه فراهم کرده و در سلامت روح و روان جامعه تاثیرگذار باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین از زحمات و تلاش‌های مربیان آموزش صنایع دستی تقدیر کرد و گفت: مربیان صنایع دستی بازوهای قدرتمندی در آموزش صحیح و کاربردی این صنعت نوپا بوده و با حضور فعال در عرصه آموزش نقش پر رنگی در ترویج و توسعه آن دارند.

رضاپور تحقیق و ایجاد ارتباط متقابل داخلی و بین المللی را از شاخص های توسعه این صنعت دانست و یادآور شد: تحقیق در امر آموزش و کسب ا طلاعات برای کاربردهای نوین ضروری بوده و می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای این صنعت فراهم نماید و امیدوایم با همکاری و همراهی مربیان و محققان این حوزه بتوانیم در این زمینه فعالیت موثر داشته باشیم.

در پایان این نشست از مربیان آموزشی صنایع دستی استان تقدیر و به رسم یادبود هدیه ولوح سپاس به آنان اهدا شد.