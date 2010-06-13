حسین محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود:‌ جای تعجب است که چرا وزیر جهاد کشاورزی چاره اندیشی و فکری به حال کمیته انتخابات نمونه ها ملی نمی‌کنند و چرا باید اکثریت این کمیته از یک قوم و زبان باشند.

محمد رضائی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی ایران توان بالقوه و فراوانی برای پیشرفت دارد و برای افزایش تولید محصولات با کیفیت بهتر نیز باید میان تولید کنندگان رقابت ایجاد کرد افزود: بهترین راه انتخاب نمونه برای هر زیربخش و هر نوع محصول است تا رقابت سالم بین تولید کنندگان افزایش یابد.

وی آینده امنیت غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را ملزم به رعایت و احترام به حق و حقوق کشاورزان و ایجاد رقابت سالم میان تولید کنندگان این بخش دانست و اظهار داشت: با تبعیض قائل شدن در میان این قشر و اهمیت ندادن به پیش کسبتان و نمونه‌های واقعی کشاورزان را در نوآوری بی انگیزه خواهیم کرد.

بخش کشاورزی 80 درصد از نیازهای غذایی کشور را تامین می‌کند

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه بخش کشاورزى، 80 درصد نیازهاى غذایى جمعیت کشور را تأمین مىکند و یک چهارم اشتغال کشور در گرو این بخش است، افزود: در حالی که این افراد بزرگترین قشر کشور هستند اما از نظر توقع، کم توقع ترین قشر و شاکرترین افراد به نعمت های الهی بشمار می‌روند.

جامعه‌ای که به کشاورز ارج ندهد فقیر خواهد شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان امام علی (ع) مبنی بر اینکه آنکس که آب و خاک داشته باشد و دچار فقر گردد، از رحمت خداوند به دور است گفت: جامعه اى که کشاورز در آن ارج نداشته باشد و به کشاورزى اهمیت داده نشود، فقیر خواهد شد.

محمد رضایی تصریح کرد: به همین سبب بود که امام خمینی (ره) همواره بر خودکفایى کشاورزى و توسعه آن تأکید داشت و تلاش کشاورزان براى استقلال و خودکفایى کشور را جهاد می دانستند.