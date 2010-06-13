ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فعالیتهای بسیار مطلوبی در خصوص افزایش ارتباطات بین المللی انجمن خوشنویسان در جهان انجام شده که این فعالیتها با جدیت دنبال می شود تا بتوانیم هنر خوشنویسی را جهانی کنیم.

وی ادامه داد: افزایش شعبات انجمن خوشنویسان ایران در جهان از مهمترین امور است که کمک می کند علاقمندان در کشورهای دیگر نیز بتوانند با هنر خوشنویسی آشنا شوند و این هنر را فراگیرند.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر انجمن خوشنویسیان ایران شش شعبه در خارج از کشور دارد که شعبات فرانسه، کانادا، انگلستان و ژاپن نمونه ای از آنها هستند ضمن اینکه قصد داریم این شعبات را در کشورهای دیگر نیز ایجاد و برپا کنیم.

شعبه انجمن خوشنویسان کرج در استرالیا برپا می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: دراین راستا شعبه انجمن خوشنویسان کرج در استرالیا برپا می شود که اطلاعات مربوط به این امر از طریق رسانه ها منعکس خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در خصوص تاثیرات معنوی و اخلاقی هنر خوشنویسی نیز گفت: به دلیل ارتباط خوشنویسی با عالم معنا و عرفان، هر کس که به این هنر و فراگیری آن بپردازد، از تاثیرات معنوی آن بر روی شخصیت خود بهره مند می شود.

مدیر انجمن خوشنویسان کرج ادامه داد: گذشته از این امر، خانواده هایی که اعضای آن به خوشنویسی می پردازند، از بسیاری از اختلافات خانوادگی به دور می ماند که بخشی از دلایل این امر به اثر معنوی این هنر بازمی گردد.

پرداختن به خوشنویسی انسان را از بسیاری از ناهنجاری ها برکنار می دارد

حسنی اضافه کرد: خوشنویسی هنری انسان ساز است و پرداختن به آن انسان را از بسیاری از ناهنجاریها برکنار نگه می دارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار می رود، خانواده ها پیش از پیش به اهمیت هنر در زندگی خود و فرزندانشان واقف باشند و در کنار ورزش و سایر کلاسها بخشی از اوقات فراغت فرزندانشان را به فراگیری هنر اختصاص دهند.



مدیر انجمن خوشنویسان کرج خاطرنشان کرد: فراگیری هنر و پرداختن به آن سد محکمی را در مقابل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی ایجاد می کند و عاملی برای رشد معنوی و روحی انسان محسوب می شود.