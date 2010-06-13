حمید میثاقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تپه اسلام آباد بخشی از کلانشهر کرج است که وسعت قابل توجهی دارد اما در نتیجه تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل به مجموعه ای از بافتهای فرسوده شده است که این امر تبعات اجتماعی فراوانی دارد.

وی ادامه داد: به دنبال این امر تصمیم گرفته شده که بهسازی این تپه به بهترین نحو انجام شود ضمن اینکه در این خصوص طرح تفصیلی ویژه نیز تهیه شده است.

یک پروژه مهم در این بافت تعریف و منابع مالی آن نیز تامین می شود

این مسئول بیان کرد: برای تحقق این بهسازی تصمیم گرفته شده که یک پروژه مهم در این بافت تعریف و منابع مالی آن نیز تامین شود ضمن اینکه در این خصوص سرمایه گذار نیز جذب می شود که این امر بخشی از مشکلات و موانع پیش رو را حل خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در این زمینه، یک پروژه مسکونی و تجاری تعریف شده که بخش قابل توجهی از اراضی مربوطه را به خود اختصاص می دهد ضمن اینکه زیربنای محدوده تجاری نیز قابل توجه است.

انتشار اوراق مشارکت در برنامه ها قرار دارد

این مسئول اظهار داشت: در این زمینه، انتشار اوراق مشارکت در برنامه ها قرار دارد و طرحهای اولیه آن نیز به بانک مرکزی ارائه شده است تا بتوانیم مجوز انتشار اوراق را بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: هزینه های اجرای این طرح پیش بینی شده ضمن اینکه درآمد حاصل از فروش ساختمانهای مسکونی در پروژه یادشده هزار و 594 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

میثاقی نیا اضافه کرد: این پروژه از زمان انتشار اوراق حدود چهار سال طول می کشد البته باید توجه داشته باشیم که این طرح توجیه اقتصادی نیز دارد و علاوه بر کمک به کاهش مشکلات تپه اسلام آباد، موجب درآمدزایی شهری نیز می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود اجرای این طرح کمک کند تا بخشی از مشکلات تپه اسلام آباد کاهش یابد و از حالت کم رونقی و رکود درآید که این امر بسیار مطلوب و قابل توجه است.