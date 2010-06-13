صمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملارد افزود: جمعیت صفادشت بسیار قابل توجه است و امکان افزایش این جمعیت در آینده نیز وجود دارد درحالیکه هنوز شعبه اداره ثبت احوال در این منطقه مستقر نشده و سکنان صفادشت مجبور هستند نیازهای خود در این خصوص را با رفتن به مناطق دیگر جبران کنند.

وی ادامه داد: لازم است ثبت احوال در اسرع وقت در صفادشت مستقر شود ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از ادارات و دستگاه ها هنوز در این منطقه مستقر نشده اند که این امر بر مشکلات این منطقه می افزاید.

این مسئول عنوان کرد: صفادشت از چند ماه قبل به عنوان بخش اعلام شده است و نیازهای آن نیز به تناسب این امر افزایش یافته و نباید مانند قبل امکانات محدودی در اختیار داشته باشد بلکه لازم است به موازات تبدیل این منطقه به بخش، امکانات آن نیز در حد بخش باشد.

تعداد محدودی از ادارات در صفادشت مستقر شده اند

حسینی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد محدودی از ادارات در صفادشت مستقر شده اند و بسیاری از ادارات هنوز در این منطقه فعالیت خود را آغاز نکرده اند که لازم است برپایی همه آنها با جدیت دنبال شود.

وی اضافه کرد: آب و فاضلاب شهری و روستایی، آب، برق، گاز، مخابرات و هلال احمر از ادارتی هستند که در صفادشت برپا شده اند و امیدواریم بقیه ادارات و دستگاه ها نیز در اسرع وقت در این منطقه برپا شوند تا ساکنان صفادشت مجبور نشوند برای انجام امور اداری مسافت زیادی را طی کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این امر میزان ترددهای عمومی بین صفادشت و سایر مناطق را افزایش می دهد و بر میزان ترافیک نیز می افزاید.

صرف ارتقا به بخش کافی نیست

این مسئول افزود: بخشداری صفادشت از حدود پنج ماه پیش تشکیل شده اما صرف این امر کافی نیست زیرا اگر قرار باشد یک منطقه به بخش ارتقا یابد اما امکانات آن در حد قبل باقی بماند، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: صفادشت یکی از شهرهای استان تهران است و از ادغام مناطق شهرآباد، حصار طهماسب، عبادیه و نصیر آباد تشکیل شده‌است.

این مسئول یادآور شد: این منطقه پتانسیلهای فراوانی دارد که وجود شهرک صنعتی یکی از این پتانسیلها است و می تواند به شکوفایی توانایی های صنعتی صفادشت کمک کند.