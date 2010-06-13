بهزیستی کرج شرایط تاسیس مهدهای روستایی را آسان کرد

مریم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برای تاسیس مهد کودک، نیاز است شرایط ویژه ای وجود داشته باشد اما به دلیل عدم وجود هیچگونه روستامهد در شهرستان کرج، بهزیستی این شهرستان، شرایط تاسیس این مراکز آموزشی را در روستاها آسان و در این زمینه به صورت جدی سیاستهای تشویقی اتخاذ کرده است.

وی ادامه داد: هر یک از افرادی که متقاضی تاسیس روستامهد در روستاهای شهرستان کرج هستند می توانند به بهزیستی این شهرستان واقع در شهرک اداری کرج در حسن آباد مراجعه و از شرایط لازم برای این امر اطلاع حاصل کنند.

این مسئول عنوان کرد: معمولا برای تاسیس مهدکودک لازم است فرد متقاضی تحصیلات دانشگاهی داشته باشد اما با توجه به عدم وجود روستامهد در کرج و ضرورت جدی در زمینه برپایی این مهدها اگر فردی مدرک دیپلم نیز داشته باشد، بهزیستی با وی در این خصوص تا حد ممکن با وی همکاری می کند.

سختگیری در خصوص ویژگیهای ساختمان مهدکودک روستایی کاهش می یابد

صدیقی اظهار داشت: همچنین ساختمانهایی که به طور کلی قرار است به عنوان مهد کودک مورد استفاده قرار گیرند باید ویژگیهای خاصی داشته باشند اما اگر فردی متقاضی برپایی روستامهد در روستاهای کرج باشد، سختگیری در خصوص ویژگی های یادشده برای وی کاهش می یابد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در این راستا اگر ساختمانهای مدنظر، بخشی از استانداردهای مورد نظر بهزیستی را نداشته باشد، بهزیستی سخت گیری کمتری خواهد داشت و تا حد ممکن با فرد متقاضی همکاری می کند.

این اقدامات با هدف تشویق افراد به برپایی روستاهامهد صورت می گیرد

وی بیان کرد: این اقدامات با هدف تشویق افراد به برپایی روستاهامهد در کرج صورت می گیرد و پیش بینی می شود کاهش سخت گیریها در این خصوص موجب افزایش میزان استقبال افراد متقاضی نسبت به تاسیس روستامهد شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: همه مهدهای کودک کرج خصوصی هستند ضمن اینکه تعداد این مهدها در کرج حدد 230 مرکز است اما هیچ یک از آنها روستایی نیستند.