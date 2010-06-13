رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است همه پیوندهای کلیه زیر نظر انجمنهای حمایتی کلیوی انجام شود زیرا در این صورت، قانونمندی بیشتری در خصوص قیمت این امر وجود دارد.

این مسئول عنوان کرد: متاسفانه در مواردی شاهد این هستیم که برخی پیوندهای کلیه خارج از نظارتها صورت می گیرد که این امر موجب می شود قیمتها افزایش یابد و افراد متقاضی دریافت کلیه نیز مجبور هستند این هزینه های بالا را بپردازند.

وی ادامه داد: البته وجود انجمنهای حمایتی کلیوی موجب کاهش این تخلفات شده و این انجمنها کمک کرده اند که هزینه های دریافت کلیه برای بیماران ارزانتر باشد و آنها مشکلات کمتری در این خصوص داشته باشند.

اگر انجمنها نباشند، هزینه پیوند کلیه به 15 میلیون تومان نیز می رسد

این مسئول بیان کرد: اگر انجمنهای حمایت از بیماران کلیوی نباشند، هزینه پیوند کلیه به 15 میلیون تومان نیز می رسد در حالیکه این قیمت غیرقانونی است.

وی گفت: به دنبال این امر، بسیاری از متقاضیان دریافت کلیه نمی توانند این مبلغ بالا را پرداخت کنند و نمی توانند کلیه دریافت کنند که این امر بر مشکلات و بیماری آنها می افزاید.

با وجود انجمنها هزینه های پیوند کلیه به پنج میلیون تومان رسیده است

طاهری اظهار داشت: با وجود انجمنها هزینه های پیوند کلیه کاهش قابل توجهی یافته و به پنج میلیون تومان رسیده که این امر، توان مالی بیماران متقاضی دریافت و پیوند کلیه را افزایش یافته و آنها می توانند با دغدغه خاطر کمتری، کلیه مورد نیاز خود را تهیه و عملیات پیوند را انجام دهند.

از فروش کلیه به قیمتهای غیرعادلانه جلوگیری به عمل آید

وی خاطرنشان کرد: البته لازم است همه تمهیدات لازم انجام شود تا از فروش کلیه به قیمتهای غیرعادلانه و بسیار بالا جلوگیری به عمل آید ضمن اینکه از دستگاه های ذیربط تقاضا داریم در این خصوص به همه مسئولیتهای خود عمل و از این طریق به کاهش مشکلات بیماران کلیوی کمک کنند.

این کارشناس اضافه کرد: البته لازم است به بیماران و افراد متقاضی دریافت کلیه نیز آموزش کافی داده شود و فرهنگسازی های مطلوب صورت گیرد.

وی افزود: این امر کمک می کند تا آنها امور خود در خصوص تهیه و پیوند کلیه را از طریق انجمنهای کلیوی دنبال کنند و مجبور نباشند هزینه های بالا و غیرقانونی بپردازند.