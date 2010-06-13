خلیل پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تولید این محصولات صنعتی تاثیر بسیار مطلوبی در افزایش کیفیت کاری فعالیتهای ایستگاه های پمپاژ گاز دارد و موجب می شود عملکرد آنها بیش از پیش ارتقا یابد.

وی ادامه داد: برای اینکه کل توربینهای صنعتی را ساخت داخل کنیم، پنج فاز وجود دارد و امسال فاز اول آن آغاز می شد و در سالهای بعد نیز شاهد آغاز فازهای بعدی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: گاز از طریق لوله منتقل می شود و طی مسیر افت فشار پیدا می کند که به همین منظور، در هر چند کیلومتر ایستگاه هایی وجود دارد که فشار را دوباره زیاد و تقویت می کند ضمن اینکه در ایستگاه های تقویت فشار، کمپرسورها فشار گاز را تقویت می کنند.

تولید 31 واحد توربین گاز و بخار در سال 1388

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: تا انتهای سال 1388 شرکت توگا موفق به تولید 25 واحد توربین گاز V94.2 و شش واحد توربین E-Type با مجموع توان معادل 4960 مگاوات شد.

این مسئول ادامه داد: این توربینها در بیش از 12 نیروگاه نصب شده و یا در حال نصب هستند ضمن اینکه یکی از توربینهای بخار تولیدی با توان 159 مگاوات به نیروگاه تشرین سوریه ارسال شده است.

نیروگاه تشرین شامل یک بلوک سیکل ترکیبی با توان 480 مگاوات است

وی اضافه کرد: نیروگاه تشرین سوریه شامل یک بلوک سیکل ترکیبی با توان معادل 480 مگاوات است که در سال 1387 توربینهای گاز آن توسط توگا تولید و در سال 1388 به شبکه برق سراسری سوریه پیوسته است.

پارسا عنوان کرد: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به عنوان یکی از معدود شرکتهای تولید کننده توربینهای پرقدرت نیروگاهی در تابستان 1378 تاسیس و در ابتدا فعالیت خود را با همکاری فنی و تکنولوژیک شرکت آنسالدو ایتالیا و سپس زیمنس آلمان به عنوان انتقال دهنده فناوری ساخت توربینهای گازی و بخار آغاز کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محصولات شرکت شامل‌ توربینهای گازی مدل V94.2 با قدرت خروجی 159 مگاوات و توربینهای بخار مدل E با بازه ظرفیتی 130 تا 160 مگاوات است.

این مسئول یادآور شد: ماموریت تعریف شده شرکت توگا، ساخت انواع توربینهای گازی و بخار با توجه به رشد سریع نیاز کشور به انرژی برق به ویژه در سالهای آتی است.