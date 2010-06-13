به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی در کرج با اعلام این خبر افزود: از این میزان مبلغ 10 میلیارد ریال به تکمیل و آماده سازی زیرساختهای شهرستان کرج به عنوان یکی از مناطق مهم گردشگری استان تهران اختصاص یافته است.

لاریجانی با اعلام اینکه مسیر 150 کیلومتری جاده چالوس به تنهایی یک مقصد گردشگری به حساب می آید، اظهار داشت: این طرح در قالب طرح جامع گردشگری در استان تهران انجام می گیرد که به احداث سرویسهای بهداشتی در کمپینگهای جاده چالوس، اشتهارد و سایر کمپهای شهرستان کرج اختصاص داده شده است.

وی تاکید کرد: برای مرمت آثار تاریخی موجود در پردیس کشاورزی کرج، کاخ سلطانیه، حمام حیدر آباد، نقاط تاریخی کلاک بالا و سایر بناهای تاریخی شهرستان کرج نیز مبلغ 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

احداث بازارچه صنایع دستی مصوبه سفر ریاست جمهور بوده است

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران به مصوبات سفر دوم رئیس جمهور به شهرستان کرج اشاره کرد و گفت: احداث بازارچه یا شهرک صنایع دستی از مصوبات این سفر بوده است و این در مدارک اداره میراث فرهنگی موجود است.

لاریجانی تاکید کرد: این اداره با جدیت تمام پیگیر اجرای مصوبه سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به این شهرستان است که به شدت نیز مورد نیاز هنرمندان این عرصه است.

وی به وجود 253 رشته صنایع دستی در شهرستان کرج اشاره کرد و اظهار داشت: این میزان تقریبا سه برابر رشته های موجود در صنایع دستی جهان است و لازم است تا در احیای این رشته ها فعالیت بسزایی انجام گیرد.