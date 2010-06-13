گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبر تغییر و تحولات قوانین شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در بین خانواده تئاتر به گوش می‌رسد. از طرفی صدور مجوز اجرای کوتاه مدت برای برخی آثار نمایشی نظیر "کالیگولا" به کارگردانی همایون غنی‌زاده باعث شده تا دغدغه‌ای ذهنی در میان هنرمندان تئاتر ایجاد شود.



هیچ کجای قانون تصریح نشده که مجوز صادر شده باید دارای چه مدت زمانی باشد. بلکه این تفاوت زمانی در اعتبار مجوزها بنا به حساسیت‌های موجود تعیین می‌شود.

سیدصادق موسوی رییس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص صدور مجوز کوتاه مدت برای اجرای برخی آثار نمایشی توضیح داد: آیین‌نامه شورای نظارت و ارزشیابی هیچ تأکیدی بر چند روزه بودن مجوز اجراها ندارد و از این رو برخی اجراها دارای مجوز یک ماهه و برخی اجراها دارای مجوز یک ساله هستند.



وی درباره دلیل تفاوت موجود در مدت زمان اعتبار مجوز اجرای آثار نمایشی تأکید کرد: در هیچ کجای قانون تصریح نشده که مجوز صادر شده باید دارای چه مدت زمانی باشد. بلکه این تفاوت زمانی در اعتبار مجوزها بنا به حساسیت‌های موجود تعیین می‌شود. البته حساسیت خود بسته به شرایط تعریف می‌شود. یک تعریف این است که برای اینکه هنرمندان تئاتر برای اجرای بیشتر متون نمایشی گرفتار دغدغه‌های ذهنی نشوند برای بیشتر متون مجوز یک ساله صادر می‌شود.



رییس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی افزود: به عنوان مثال ما برای کانون سرگرمی‌های نمایشی مجوزهای شش‌ماهه صادر می‌کنیم. در برخی مواقع هم ممکن است حساسیت بنا به ملاحظاتی در اثر تعریف شود که ما برای تقویت سیستم نظارت و ملاحظات مجوز‌هایی یک یا دو هفته‌ای برای اجرا صادر ‌کنیم. این عملکرد قطعا به کاهش هزینه‌های احتمالی برای جامعه تئاتری کشور منجر می‌شود.



موسوی تصریح کرد: مهمترین ملاحظه شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی برای صدور طولانی مدت مجوز اجرای آثار نمایشی اعتماد کافی بین هنرمندان و اداره‌کل هنرهای نمایشی است.