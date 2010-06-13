به گزارش خبرنگار مهر، برگزای نشست مطبوعتی احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، معرفی نماینده خانه سینما به شورای پروانه ساخت، بیانیه صنوف خانه سینما و... از اخبار مهم هفته سوم خرداد ماه به شمار می رود.

- هفته گذشته جواد شمقدری معاونت سینمایی با هیئت همراه فیلم "آسمان هشتم" به کارگردانی حسن نجفی را در مشهد مقدس طی مراسمی کلید زد. فیلمبرداری این پروژه سینمایی 13 خرداد ماه در این شهر با حضور بازیگرانی چون محمد کاسبی، رحیم نوروزی و تعدادی از بازیگران باکویی آغاز شد. فیلمبرداری این فیلم در مشهد و باکو انجام می شود.

- هفته گذشته سفرهای معاونت سینمایی ادامه داشت. روز 18 خرداد ماه نیز همایش مدیران سینمایی کشور جهت ارائه عملکرد و سیاستگذاری‌های موجود با مدیران کل ارشاد استان‌ها و با حضور معاون امور سینمایی در شهر یزد برگزار شد. دراین مراسم مدیران ستادی و مؤسسات وابسته به حوزه سینمایی بحث و تبادل نظر می کنند و معاون امور سینمایی نیز علاوه بر حضور در مباحث این همایش به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

همچنین در این سفر محورهای سیاست‌گذاری بلندمدت سینمایی کشور، نقاط قوت و ضعف تولید و نمایش آثار سینمایی، راه‌های رشد کمی و کیفی این حوزه‌ها، راه‌های علمی برقراری عدالت در اختصاص منابع سینمایی به همه استان‌های کشور و توجه به ایجاد پویایی در تولید و عرضه آثار سینمایی و ویدئویی در شهرستان‌ها بحث و بررسی شد.

- اکران فیلم "کیفر" حسن فتحی که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به دلیل مشکلات فنی در روزهای پایانی به نمایش در آمد از روز چهارشنبه 19 خرداد ماه در گروه سینمایی عصر جدید آغاز شد. البته این نمایش تقریبا بی سروصدا آغاز شد و تهیه کننده فیلم به دلیل اینکه این فرصت را نیز از دست ندهند، شرایط اکران را قبول کردند. مریلا زارعی، جمشید هاشم پور، مصطفی زمانی، امیر جعفری، هانیه توسلی و.... بازیگران این فیلم هستند.

- فیلم مستند "مهرجویی، کارنامه چهل ساله" به کارگردانی مانی حقیقی نیز قرار است اکران عمومی شود. این فیلم به تهیه کنندگی فرهاد توحیدی در دو قسمت ساخته شده و مجموع آن سه ساعت است. در بخش اول تعدادی از فیلم‌های مهرجویی و بخش‌هایی از زندگی این کارگردان برجسته مورد بررسی قرار می گیرد . در قسمت دوم کودکی، نوجوانی و جوانی داریوش مهرجویی و بخش دیگری از آثار این هنرمند به تصویر کشیده شده است.

- این هفته نیز خبر نمایش فیلم "عصر جمعه" مونا زندی پس از پنج سال منتشر شد . این فیلم در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر جوایزی متعددی را از ان خود کرد. اما تا کنون به اکران عمومی درنیامده است. پیش از این خبر ارائه آن در شبکه نمایش خانگی منتشر شده بود. گویا امید فیلم در راستای اکران"نسل جادویی"، قرار است "عصر جمعه" را نیز نمایش دهد!

- علیرضا رئیسیان در گفتگویی با انتقاد از تاخیر اکران عمومی "چهل سالگی" عنوان کرد، این تعویق را پیگیری قانونی خواهم کرد. قرار داد اکران عمومی این فیلم بعد از "طلا و مس" در گروه سینمایی آزادی است. اما به دلیل اینکه کف فروش فیلم ها با برگزاری جام جهانی فوتبال کمی پایین تر آمده است، اکران "طلا و مس" ادامه پیدا کرده است.

وی در این گفتگو اعلام کرده، فیلمهایی که در حال حاضر بر روی پرده هستند از قبل مشخص بوده که با جام جهانی تداخل خواهند داشت و این موضوع که فیلمهای قبلی با امتحانات مدارس تداخل داشتند و فیلمهای بعدی هم با ماه‌ مبارک رمضان تداخل دارند بهانه‌ای برای تغییر برنامه اکران است. بنابراین نمی‌توان برای هر زمان اکرانی قوانین را به دلخواه تغییر داد. سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز از وی خواسته و اعتراض خود را به صورت کتبی ارائه کند تا پیگیری شود.

- احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی هفته گذشته اولین نشست مطبوعاتی خود را برگزار کرد. وی در این نشست در ارتباط با حمایت مالی از فیلم "فرزند صبح" بهروز افخمی، حضور سینمای ایران در عرصه های بین المللی، محدود کردن ساخت آثار سخیف و سطحی، حمایت از ساخت آثار کودک و نوجوان و دفا مقدس و... صحبت کرد.

- هفته گذشته برای انتخاب نماینده خانه سینما در شورای پروانه ساخت بحث و جلسات مختلفی برگزار شد. محمد درمنش به عنوان نماینده کانون کارگردانان انتخاب شد. اما درست چند ساعت بعد از انتشار این خبر، کامبوزیا پرتوی نائب رئیس کانون عنوان کرد، در غیبت آقای الوند نتوانستیم به انتخاب نهایی برسیم و به زودی و با قطعی شدن انتخابمان نماینده را در نامه‌ای به اداره کل نظارت و ارزشیابی معرفی می‌کنیم.

جلسه شورای مرکزی کانون کارگردانان در اولین فرصت برگزار شد. مهدی کرمپور سخنگوی کانون کارگردانان، عنوان کرد، این جلسه با حضور همه اعضا برگزار و نماینده کانون در شورای پروانه ساخت انتخاب شد. اما به دلیل اینکه باید نماینده تهیه‌کنندگان نیز معرفی شود و در نهایت دو نماینده از خانه سینما در شورای پروانه ساخت معرفی شوند، معرفی نماینده کانون کارگردانان تا زمان تعیین نماینده تهیه‌کنندگان به تعویق افتاد.

از طرفی علیرضا سجادور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد بعد از منتشر شدن خبر این جلسه گفت، لزومی ندارد به دلیل تعلل در انتخاب نماینده تهیه‌کنندگان، نماینده کانون کارگردانان معرفی نشود. گویا طبق آیین نامه خانه سینما باید دو نماینده به شورا پروانه ساخت معرفی کند و لزومی ندارد قطعا از این دو صنف باشد. اما خانه سینما طبق روال از دو صنفی که تاثیر بیشتری در ساخت آثار دارند این نمایندگان را انتخاب می کند.

- صنوف مختلف خانه سینما با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعامل بیشتر معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این نهاد صنفی شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده: در راستای اجرای اصل سوم قانون اساسی مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و با باور به خرد جمعی بشر در ادامه امور اجتماعی، کار و رفاه جامعه با استفاده از تجارب صنفی، ما نمایندگان صنوف عضو خانه سینما ضمن به رسمیت شناختن حق انتقاد از عملکرد هیئت مدیره از طریق ساز و کار تعبیه شده در اساسنامه خانه سینما، از برآیند مجموعه فعالیت‌های صورت گرفته هیئت مدیره خانه سینما حمایت کرده و از دستگاه‌های اجرایی به ویژه معاونت محترم سینمایی خواستار تعاملات قانونی با هیئت مدیره خانه سینما به عنوان نماینده جامعه اصناف سینمایی هستیم.

- جشنواره بین‌المللی فیلم "مونیخ" در بخش ویژه‌ای برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی فیلمساز سینمای ایران را برگزار می‌کند. این فستیوال فیلم اروپایی با اهدای جایزه ویژه "سینه مریت" به خاطر یک عمر فعالیت مستمرهنری ازاین سینماگر تقدیر می‌کند. در برنامه بزرگداشت کیارستمی "کپی برابر اصل" فیلم جدید این فیلمساز با بازی ژولیت بینوش به همراه پنج فیلم دیگر او در معرض تماشای مخاطبان اروپایی قرار می‌گیرد. بیست‌وهشتمین دوره جشنواره فیلم مونیخ از چهارم تیر ماه آغاز می شود.