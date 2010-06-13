کیانوش عیاری کارگردانی که در سینما فیلم‌های شاخصی چون "شبح کژدم "، " آن‌سوی آتش"، "آبادانی‌ها"، "بودن یا نبودن" را و در تلویزیون مجموعه‌های "روزگار قریب"، "هزاران چشم" و "خانه به خانه" را در کارنامه دارد. او تهیه‌کنندگی فیلم‌های تلویزیون "قصه داود و قمری"، "پشت در خبری نیست" و "کلاهبردار" را انجام داده است. عیاری قصد دارد مجموعه تلویزیونی "مرغ مینا" را تهیه کند که البته هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده است.



کیانوش عیاری درباره مشکل تولید در آثار تلویزیونی و ورود تهیه‌کنندگان غیرحرفه‌ای به عرصه تهیه به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگی یکی از حرفه‌های سهل و ممتنع شده است. عده‌ای می‌گویند در این حرفه تخصص لازم نیست، مگر موسیقی است که فرد باید نت را بشناسد. تهیه‌کننده فقط به عنوان یک واسطه پول شناخته شده و فقط باید مدیریت بداند که آن هم در ذات ما است!

وی ادامه داد:در صورتی که یکی از دشوارترین کارها تهیه‌کنندگی است. می‌توان گفت یکی از دلایل ویرانی برخی آثار تلویزیونی و نازل شدن کیفیت آن‌ها به این مسئله برمی‌گردد که تهیه‌کنندگی آسان در نظر گرفته می‌شود. البته مسائل دیگری همچون ضعف در فیلمنامه، نبود آشنایی به فیلمسازی و ... هم از مشکلات تولید محسوب می‌شود، اما مهمترین مسئله ضعف تهیه‌کنندگی است که منجر به اشکال بزرگی در تولید می‌شود.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: تهیه‌کنندگی دانش و تجربه خودش را دارد و نمی‌توان راحت از کنار این مسئله گذشت، اما ظاهرا عده‌ای آن را عین مدیریت حسین قلی خان محسوب کرده و فکر می‌کنند به راحتی می‌توانند از عهده آن بربیایند.

عیاری درباره لطامات همزمانی تولید چند پروژه توسط یک تهیه‌کننده توضیح داد: اگر فردی بدون تخصص و برنامه‌ریزی مدیریت کند، مسلماً وقتی چند پروژه هم در دست داشته باشد، نتیجه بخش نخواهد بود، اما اگر گروهی مناسبی برای هر اثر انتخاب کند که بتوانند از عهده کار بر بیایند، می‌توان از هر اثر نتیجه خوبی هم گرفت، اما این مسئله مشروط به آن است که فرد تخصص لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر تهیه‌کننده‌ای با طمع کاری به دنبال این باشد که مبادا کاری را از دست ندهد و چند کار را با هم بگیرد، مسلماً تماشاگر هم از اثر راضی نخواهد بود و کار مناسب تولید نمی‌شود.

این تهیه‌کننده درباره نظام‌مند نبودن بودجه و اینکه بودجه‌های کلان نصیب افرادی می‌شود که روابط بیشتری دارند، توضیح داد: در این باره اطلاعی ندارم، اما وقوع چنین مسائلی می‌تواند اسفبار بار باشد. این حرفم به خاطر محافظه‌کاری نیست، واقعاً بی‌اطلاع‌ هستم، اما اگر باشد خیلی بد است.

عیاری درباره اینکه چرا برخی پروژه‌ها در طول کار دستخوش تغییرات می‌شوند. مثلاً قسمت‌های زیادی ضبط می‌شود، اما بعد تعداد قسمت‌های یک مجموعه بعد از پخش و عدم رضایت مخاطبان کمتر می‌شود، توضیح داد: نمی‌دانم چه بگویم. پاسخ به این سئوال تبعاتی دارد ، پس نمی‌دانم باید چه گفت.