به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم مهرشاد شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه محیط زیست استان کردستان اظهار داشت: برای کسب موفقیت در بخش حفاظت از محیط زیست باید بخشهای مختلف مردمی دخالت بیشتری نموده و مدیریت حفاظت از محیط زیست نیز در اختیار آنان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بهره برداران اصلی از محیط زیست و منابع طبیعی اقشار مختلف مردم به شمار می رود که بدون شک دستگاه ها و سازمانهای دولتی نمی توانند بدون همکاری و تعامل با مردم در حوزه های حفاظت محیط زیست به موفقیتی برسند و لازم است که میزان دخالت و همکاری مردم در این حوزه نیز افزایش یابد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در آموزه های دین مبین اسلام، ما مسلمانان به حفاظت از محیط زیست و تلاش برای فراهم کردن شرایط زندگی سالم و به دور از مخاطره برای نسلهای بعدی سفارش شده ایم و لازم است که در راستای توجه به این آموزه های دینی فرهنگ سازی لازم در جامعه صورت گیرد.

مهرشاد تخریب محیط زیست را گرفتن حق زندگی از نسلهای بعدی جامعه عنوان کرد و بیان داشت: دخالت های بی جای بشریت در محیط زیست باعث می شود که بحرانهای مختلف طبیعی به وجود آمده و ضمن افزایش مرگ و میر و خسارتهای نیز به منابع طبیعی و گونه های مختلف جانوری و گیاهی وارد شود.

وی گفت: همه انسانها موظفند که شرایط لازم برای زندگی سالم را برای نسلهای بعد از خود فراهم نمایند و بهترین شیوه برای رسیدن به این هدف، حفاظت از محیط زیست به شمار می رود و این وظیفه در بعضی از مناطق همچون کردستان به دلیل غنای بیش از حد در گونه های جانوری و گیاهی بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی و بخشهای فعال مردمی در حوزه حفاظت از محیط زیست برگزار گردید، 15 نفر از افراد برتر در حوزه حفاظت محیط زیست مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.