به گزارش خبرنگار مهر، چینی‎ها امسال در شهر هایکو برای دومین سال متوالی میزبان رقابت‎های والیبال قهرمانی آسیا هستند که قرار است برای دهمین بار برگزار شود.

این دوره از مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا پیش از بازی‎های آسیایی چین و از 28 مهرماه آغاز شده و تا 2 آبان ماه ادامه دارد. چینی‎ها به عنوان میزان این رقابت‎ها از کشورمان دعوت کرده‎اند تا در مسابقات این دوره حضور داشته باشند.

در همین راستا کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال در نظر دارد دو تیم را به عنوان نمایندگان ایران راهی چین کند. ایران و دیگر کشورهای متقاضی حضور در دهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا تا 24 شهریورماه فرصت دارند تا آمادگی خود را برای حضور در این بازی‎ها اعلام کنند.

ایران در دوره پیشین مسابقات والیبال ساحلی نیز با دو تیم شرکت کرد. نمایندگان کشورمان در رقابت‎های 2009 عناوین پنجم و نهم را به خود اختصاص دادند.

تا قبل از سال 2009 رقابت‏های والیبال ساحلی قهرمانی آسیا هر دو سال یک بار برگزار می‏شد. اما از سال گذشته مصوب شد که این مسابقات به صورت سالیانه پیگیری شود. چین تا سال 2013 میزبان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیاست.