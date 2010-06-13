به گزارش خبرنگار مهر، چینیها امسال در شهر هایکو برای دومین سال متوالی میزبان رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا هستند که قرار است برای دهمین بار برگزار شود.
این دوره از مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا پیش از بازیهای آسیایی چین و از 28 مهرماه آغاز شده و تا 2 آبان ماه ادامه دارد. چینیها به عنوان میزان این رقابتها از کشورمان دعوت کردهاند تا در مسابقات این دوره حضور داشته باشند.
در همین راستا کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال در نظر دارد دو تیم را به عنوان نمایندگان ایران راهی چین کند. ایران و دیگر کشورهای متقاضی حضور در دهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا تا 24 شهریورماه فرصت دارند تا آمادگی خود را برای حضور در این بازیها اعلام کنند.
ایران در دوره پیشین مسابقات والیبال ساحلی نیز با دو تیم شرکت کرد. نمایندگان کشورمان در رقابتهای 2009 عناوین پنجم و نهم را به خود اختصاص دادند.
تا قبل از سال 2009 رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی آسیا هر دو سال یک بار برگزار میشد. اما از سال گذشته مصوب شد که این مسابقات به صورت سالیانه پیگیری شود. چین تا سال 2013 میزبان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیاست.
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