امیرحسین علم‌الهدی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بحرانهای مختلف که هویت سینما را تهدید می‌کند یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از نابودی سینما، توجه دولت به حفظ مکان‌های فرهنگی و به ویژه سینماها است. اکران گسترده فیلم خارجی می‌تواند مخاطبانی را که از سینما قهر کرده‌اند به سالن‌ها برگرداند.

این کارشناس سینما گفت: بخشی از تولیدات سینمای جهان که وارد شبکه نمایش خانگی یا از تلویزیون پخش می‌شوند قابلیت نمایش گسترده در سالنهای سینما را دارند، این فیلمها را می‌توان ابتدا در سینماها نشان داد و بعد به شبکه ویدئویی یا تلویزیون فرستاد. نمایش فیلم خارجی می‌تواند بخشی از مشکلات کمبود مخاطب و از بین رفتن سالنهای سینما را حل کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ها و طرح‌هایی که بعضی پخش‌کننده‌ها، سینماداران و اهالی سینما برای نمایش‌های ویژه در سینما ارائه می‌دهند، مانند اکران ماه رمضان یا نمایش بازی‌های فوتبال روی پرده به این دلیل است که مخاطب دوباره به سالن سینما بیاید. باید راه حل‌هایی را تجربه کنیم تا مردم سنت سینما رفتن را از یاد نبرند.

علم‌الهدی افزود: ممکن است این طرح‌ها در کوتاه مدت جواب ندهد، اما می‌توان از طریق این طرح‌ها به سینماداری رونق داد، در کشور امارات با 220 سالن نمایش حدود 500 فیلم اکران می‌شود اما در ایران در 220 سالن تنها 50 فیلم روی پرده می‌روند، این باعث می‌شود مخاطب حق انتخاب نداشته باشد و به سمت تفریح‌ها و سرگرمی‌های متنوع و جذاب‌تر برود.

مدیر پردیس سینمایی ملت گفت: دیدن فیلم روی پرده سینما جذابیتی دارد که هنوز رقیبی پیدا نکرده است، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد دیدن بازی‌های جام جهانی روی پرده سینما برای مردم جذاب است، در طرحی که ارائه شده قرار است بازی‌های یک چهارم نهایی که حساس‌تر و جذاب‌تر است نمایش دهیم.

وی افزود: از زمانی که جام جهانی شروع شده و در این زمان کوتاه، فروش فیلمهای روی پرده 50 درصد کاهش داشته است، این آمار نشان دهنده تاثیر بازی‌ها بر سرنوشت اکران فیلمها است و باید آن را جدی گرفت. اجرای طرح نمایش مسابقه‌های فوتبال روی پرده می‌تواند بهانه‌ای باشد تا مخاطبان به سالن‌های سینما بیایند.

این کارشناس سینما ادامه داد: پردیس‌های سینمایی به دلیل تعداد سالن‌ها و امکاناتی که دارند می‌توانند مجری این طرح باشند که احتمالا برای مخاطبان تازه و جذاب است. امیدواریم دوستان معاونت سینمایی که با عملکردشان نشان داده‌اند به دنبال رونق صنعت هنر سینما هستند، اداره اماکن و اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرای این طرح کمک کنند.