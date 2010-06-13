به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت قرقیزستان روز شنبه مجوز شلیک گلوله را برای نیروهای نظامی و امنیتی به منظور سرکوب مخالفان صادر کرد.

درگیریهای تازه در منطقه "اوش" قیزستان تا کنون ‪ ۷۷‬کشته و بیش از یک هزار زخمی برجای گذاشته است.

دولت قرقیزستان برای حفظ جان شهروندان غیر نظامی و همچنین اعمال حاکمیت و دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه یا تظاهرات گسترده در منطقه اوش حالت فوق‌العاده اعلام کرده است .

این دولت همچنین برای مبارزه با نا آرامی‌ها از مسکو درخواست کمک کرده است .

در این درخواست رسمی آمده است : اوضاع از بعد ازظهر روز گذشته از کنترل دولت خارج شده و ما برای به دست گیری مجدد اوضاع نیاز به کمک نیروهای خارجی هستیم، از این رو دست یاری به سوی روسیه دراز می کنیم.



به گفته سخنگوی دولت موقت قرقیزستان، مقامهای این کشور در انتظار دریافت پاسخی از سوی مسکو هستند، اگر چه براساس خبرهای رسانه ها، روسیه تا کنون به این درخواست پاسخ نداده است.