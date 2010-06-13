حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در دومین جشنواره سراسری عکس زنان و زندگی شهری از میان پنج‌هزار و 141 اثر ارسالی از 507 عکاس برجسته کشور، یک عکاس جوان نیشابوری مقام برتر این جشنواره را به خود اختصاص داد.

سرپرست انجمن سینمای جوان نیشابور اظهار داشت: عکس خانه‌تکانی که توسط عکاس جوان نیشابوری علیرضا فیضی به این جشنواره ارسال شد، پس از داوری هیئت داوران، اسعد نقش‌بندی، سیف‌الله صمدیان، مجتبی آقایی، مژگان طریقی و حمیده ذوالفقاری توانست مقام برتر جشنواره را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: جشنواره سراسری عکس زنان و زندگی شهری که در محل خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد، لوح افتخار، یادمان جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال را به فیضی عکاس برجسته نیشابوری تقدیم کرد.

محروقی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، اخباری دیگر از کسب مقام‌های هنرمندان عکاس و فیلمساز نیشابوری در سطح ملی و بین‌المللی را به مردم ارائه خواهیم کرد.