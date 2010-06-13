محمد هاشم اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "عبدالعی دستغیب" از مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران که شامل گفتگوهای عبدالله مدنی با این منتقد و مترجم است، به زیر چاپ رفته و در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود.

وی افزود: از این مجموعه، کتاب "جواد مجابی" نیز مجوز گرفته و مراحل فنی قبل از چاپ را می‌گذراند. این کتاب شامل گفتگوهایی است که علی شروقی با مجابی درباره زندگی شخصی و ادبی ‌اش انجام داده است.

این شاعر افزود: گفتگوهای ناتمامی هم که با زنده یادان مهدی سحابی، فرخ تمیمی و منوچهر آتشی صورت گرفته است، در قالب یک کتاب از این مجموعه منتشر خواهد شد. گفتگو با آتشی توسط میثم ارشدی و مصاحبه با تمیمی توسط خود من وامید فیروز بخش انجام شده است. مصاحبه با سحابی را نیز حدیث نبی زاده انجام داده است. این سه گفتگو با تنظیم فاضل ترکمن در قالب همین مجموعه منتشرخواهد شد.

اکبریانی در ادامه از پایان قطعی مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات و ادامه ندادن آن خبر داد و گفت: اساساً انجام چنین پروژه‌ای یک کار تیمی بود که به صورت انفرادی انجام شد و حالا چنان از انجام آن احساس خستگی می‌کنم که دیگر توان و تمایلی برای ادامه‌اش ندارم.

نویسنده رمان "باید بروم" در ادامه به تشریح مشکلاتی پرداخت که پیش روی این طرح وجود داشته است و گفت: چهره‌های حرفه‌ای ادبیات و مطبوعات، به دلیل دشواری کار، قبول نمی‌کردند که با شخصیتهای ادبی برای این مجموعه مصاحبه کنند به همین دلیل بیشتر چهره‌های جوان یا دانشجو مایل به انجام مصاحبه‌ها بودند که آنها هم به دلیل همین دشواری کار، بعد از به سر انجام رساندن یک کتاب دیگر تمایل و انگیزه‌ای برای کارهای بعدی نداشتند.

وی یکی از دیگر مشکلات مصاحبه کنندگان جوان و کم تجربه‌تر را نیازمندی آنها به آموزش عنوان کرد و در ادامه گفت: از سوی دیگر برخی از شخصیت‌های ادبی به دلیل سن بالا، کم حوصلگی یا بیماری به سادگی تن به گفتگو نمی‌دادند.همچنین با خانواده برخی از شخصیت‌های درگذشته نیز مشکل داشتیم که راضی نبودند در مورد زندگی آن نویسنده یا شاعر فقید، کتابی منتشر شود.

اکبریانی گفت: برای انجام مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، سود مالی برایم مهم نبود چون فقط 2 درصد از حق‌التالیف این طرح به دبیر مجموعه می‌رسید که صرف هزینه‌های جاری می‌شد. البته از ناشر بخش خصوصی هم انتظار نمی‌رود که بتواند بیشتر از این سرمایه‌گذاری کند.

سراینده مجموعه شعر " نیم‌غبار دلخوشی" در پایان گفت: تاکنون خیلی‌ها عنوان کرده‌اند که حیف است این طرح ادامه پیدا نکند اما سختی‌های آن به قدری زیاد بوده که دیگر روحیه و علاقه‌ای برای ادامه دادنش باقی نمانده است.

تا کنون در قالب ممجموعه "تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران" زندگی ادبی و شخصی 11 نویسنده و شاعر به صورت کتابهایی مجزا به چاپ رسده است. چند کتاب دیگر نیز در مراحل مختلف آماده سازی برای انتشار است. 5 عنوان اول این کتابها توسط نشر روزنگار منتشر شده بود، اما در ادامه این طرح به نشر ثالث رسید و در این انتشارات کتابهای زیر در قالب این طرح انتشار یافت: عمران صلاحی، لیلی گلستان، شمس لنگرودی، ضیاء موحد، نصرت رحمانی و مهدی غبرائی.