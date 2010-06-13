مافیای جعل و صدور آرم طرح ترافیک نداریم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از زمان آغاز صدور آرم طرح ترافیک در تهران تا کنون هیچ مافیایی در زمینه جعل این آرم فعالیت نداشته و موضوعی نیز در این زمینه به پلیس گزارش نشده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج جاعل اقدام به جعل تعدادی آرم طرح ترافیک کرده بودند که این افراد از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند.
به تازگی حجت الاسلام یزدانی سرپرست دادسرای راهنمایی و رانندگی در همایش پیشگیری از تخلفات وسایل نقلیه عمومی گفته بود: باندهایی در حال سوءاستفاده از جریان صدور آرم طرح ترافیک هستند که از سوی این دادسرا شناسایی شدند.
وی عنوان کرده بود: دادسرای راهور و قوه قضائیه آمادگی برخورد با افراد متخلف و شناسایی سوء استفادهکنندگان را دارند که این امر نیازمند همکاری پلیس و افراد مسئول است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: هیچ نهاد و دستگاه دولتی نیز با این جاعلان همکاری نداشته است.
وی گفت: از نظر پلیس چند جاعل که اقدام به جعل آرم طرح ترافیک کرده اند مافیا محسوب نمی شوند.
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