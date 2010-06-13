به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران در بازیهای آسیایی دوحه سه نماینده در بخش داوری داشت و فدراسیون در تلاش است در بازیهای 2010 نیز این سهمیه را حفظ کند.

جمشید سهرابی، محمد امین نامجو و حسینعلی نظری سه داور بین المللی کشورمان هستند که برای قضاوت در این رقابتها به اتحادیه تکواندو و شورای المپیک آسیا معرفی شده اند. در این بین سهرابی از دو داور دیگر تجربه بیشتری در بازیهای آسیایی دارد.

وی قضاوت در بازیهای آسیایی 1998 بانکوک و 2006 دوحه را در کارنامه داوری خود دارد. اعزام به گوانگژو سومین قضاوت رئیس هیئت تکواندو استان تهران در المپیک های آسیایی است.

رقابتهای تکواندو در بازیهای آسیایی در شش وزن از هشت وزن قانونی برگزار می شود که انتخاب اوزان بر عهده کشورها خواهد بود.