اول تیرماه هر سال روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی است . تأمل در آیات الهی این حقیقت مسلم را عیان می کند که رساندن پیام خداوند به مردم یک تکلیف انسانی و الهی است.

بنابراین تبلیغ و به موازات آن اطلاع رسانی دینی ضرورت اساسی دنیای امروز است که بدلیل کمرنگ شدن معنویت با آسیبهای اخلاقی و مشکلات روانی و اجتماعی بسیاری مواجه شده است .

در این میان از جمله ابزارها و وسایلی که در امر اطلاع رسانی دینی باید فعال بوده و تحولات و مباحث فکری و نظری حوزه دین را دقیق، صحیح و کامل به اطلاع مخاطبان و تشنگان معرف برسانند، رسانه های مختلف هستند .

اما آنچه امروز در رسانه های کشور ما اعم تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و خبرگزاریها بسیار کمرنگ و حتی در بسیاری موارد بیرنگ بوده و کمترین توجه ها را به خود معطوف می کند، مقوله دین و فعالیتها و مباحث مرتبط با این حوزه است .

انعکاس محدود اخبار دینی

رسانه های ما در این مورد تنها به انعکاس بسیار محدود و گزینشی برخی برنامه های این حوزه اکتفا کرده، از پرداخت عمیق به مباحث و روز آمد کردن بسیاری از مسائلی که بعنوان دستورالعمل زندگی ضرورت دنیای امروز و اقشار مختلف هستند غافل هستند.

اطلاع رسانی دینی انتقال صحیح اطلاعات دینی مربوط به دین به صورت عام، دین اسلام به صورت خاص و مکتب اهل بیت به صورت ویژه، مطابق با واقعیت و حقایق متناسب با آن است، اما روزانه چقدر از این مباحث و مسائل را در رسانه های خود مشاهده می کنیم.

روزنامه ای وجود دارد که صفحه و یا حتی ستونی ثابت برای درج مطالب مرتبط با دین داشته باشد؟ چند درصد اخبار کثیر و بیشماری که از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی و سایتهای خبری منعکس می شوند به اخبار دینی اختصاص دارند ؟

عدم جامعیت و فراگیر بودن اطلاع رسانی دینی

عدم جامعیت و فراگیر بودن اطلاع رسانی دینی نقطه ضعف بزرگی است که مشاهده می شود و باید در نظر داشت هدف ما از اطلاع رسانی گستره ای وسیع، برای تمام بشریت است یعنی به انسانهایی که در دنیای امروز زندگی می کنند مرتبط است. زیرا دین مقوله ای کاملا مردمی، مرتبط با مردم و در ارتباط تنگاتنگ با آنان است.

طی سالهای اخیر که دشمنان اسلام برای تضعیف دین اسلام فعالیتهای مختلفی داشته و به هر شیوه ای برای تحریف چهره اسلام و مسلمانان متوسل شده اند، توجه عمیق و همه جانبه رسانه ها به این مقوله بیش از پیش اهمیت دارد .

این توجه و اهتمام رسانه ای همچنین به ارتقای معرفت دینی و تعمیق باورهای معنوی و اعتقادی و رفع برخی آسیبها و بدعتها از دین نیز کمک شایانی می کند .

رسانه‌ها مکمل و تقویت کننده مبلغان دینی

شک نیست در زمینه تبلیغ و گسترش آموزه های دینی، رسانه ها مکمل و تقویت کننده فعالان تبلیغی دینی کشور هستند که می توانند با انعکاس شایسته و بهره گیری از جذابیتهای خبری و گزارشی، در این زمینه نقش مؤثری ایفا، طیف و اقشار مختلف و بیشتری را تحت پوشش قرار دهند .

به نظر می رسد با وجود تعدد شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی، روزنامه ها و خبرگزاریها، دین از جمله موضوعات مغفول است که عنایتی به آن نشده، بدون توجه به اهمیت و حساسیتهایی که دارد، رسانه های ما بی تفاوت از کنار آن می گذرند.

رنج دنیای امروز از ضعف معنویت

در دنیای امروز که از ضعف معنویت رنج می برد و در نقاط مختلف جهان، رهبران دینی و حتی سیاسی، این ضعف را عامل بسیاری از ناهنجاریها و آسیبهای فردی، خانوادگی و اجتماعی جوامع می دانند، در کشور اسلامی ایران نباید و نمی توان از این مقوله مهم، اساسی و سرنوشت ساز ساده گذشت .

بی تفاوتی جامعه نسبت به فعالیتهای دینی

از آنجا که دستگاههای مختلف تا کنون نتوانسته اند عملکرد مؤثر و مثبتی داشته باشند ، تبلیغات دینی اثرگذاری خود را از دست داده و جامعه به نوعی در زمینه فعالیتهای تبلیغی و دینی بی تفاوت شده است .

ارتقاء و تعمیق شناخت عمومی از دین و آموزه های آن در سطح جامعه می تواند مانعی برای بسیاری از انحرافات و همچنین عاملی برای بسط ، گسترش و تعمیق باورها و اعتقادات دینی باشد .