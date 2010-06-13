ابراهیم حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیتش در حوزه نشر گفت: نیمه دوم سال گذشته پروانه انتشارات "ابراهیم" را گرفتم و تا به حال هم کتاب‌هایی را در حوزه فضانوردی زیر چاپ برده‌ایم.

وی درباره انگیزه خود از این کار گفت: من 30 سال مقابل تاسیس انتشاراتی ایستادم و معتقد بودم که این کار به کار نوشتن لطمه می‌زند اما به خاطر پسرم و با توجه به تحصیلاتش (گرافیک) که نیاز بود حرفه متناسبی داشته باشد، شراکتی این انتشارات را راه انداختیم.

حسن‌بیگی اضافه کرد: البته الان که وارد کار شده‌ام می‌بینم که انتشارات می‌تواند به کار نوشتن آسیب برساند ولی سعی می‌کنم از میزان این آسیب کم کنم.

این نویسنده درباره حیطه فعالیت دفتر نشرش گفت: فعلاً فقط کتاب‌های علمی و به ویژه کتاب‌های حوزه فضانوردی را چاپ می‌کنیم و در همین جهت 10 جلد کتاب مربوط به دانشنامه فضانوردی را دریافت کرده‌ایم و به مرور چاپ می‌کنیم.

وی همچنین درباره وضعیت کتاب "عالیجناب شهردار" تازه‌ترین اثری که برای چاپ به ناشر داده است، گفت: این کتاب 15 مورد اصلاحیه دارد که البته هنوز موارد آن را به من اعلام نکرده‌اند و امیدوارم این کار لطمه‌ای به کل اثر وارد نکند.

"عالیجناب شهردار" با زبانی طنز و در عین حال انتقادی به داستان شهری خیالی می‌پردازد که پس از فوت شهردارش، مردم، شاعری را به شهرداری شهر برمی‌گزینند که در ابتدا حس و حال شاعری دارد، اما با گذشت زمان به شخصیتی با منش دیکتاتوری تبدیل می‌شود. این کتاب قرار است توسط انتشارات ابراهیم چاپ و منتشر شود.

رمان محمد (ص)، ریشه در اعماق، معمای مسیح، چته‌ها، جشن گندم، مروارید ری، شش تن یک فریاد، کمیل، نیکوتر از طلا، عمو جان عباس، سالهای بنفش، اشکانه، غنچه بر قالی، عصر آن روز و تا به آفتاب از جمله کتاب‌های منتشر شده توسط حسن‌بیگی است.



"ریشه در اعماق" این نویسنده به‌عنوان کتاب برگزیده 20 سال داستان‌نویسی انقلاب و دفاع مقدس انتخاب شده و جوایز متعددی کسب کرده است.