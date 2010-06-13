آفرینش:

تاریخ و نحوه ثبت نام آزمون کاردانی پیوسته سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

پوتین: تحویل موشکهای "اس 300" به ایران تعلیق می‌شود

میزان تسهیلات ساخت مسکن صنعتی و سنتی اعلام شد

ایران :

طرح 2 فوریتی کاهش روابط با آژانس اتمی در مجلس

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: پرداخت حقوق خرداد فرهنگیان با احکام جدید

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: گرد و غبار وارد شده به کشور آلوده به اورانیوم نیست



اسرار:

تابش: دود اختلاف بین دولت و مجلس به چشم مردم خواهد رفت

قالیباف خبر داد: بهره برداری از متروی اکباتان تا افسریه تا پایان سال جاری

واکنش مجلس به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت: طرح دو فوریتی تجدید نظر در همکاری با آژانس



پول:

شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور پاسخ منفی داد؛ پایان مناقشه دولت و مجلس با رای جنتی

نه اس 300، نه عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ روسها دوباره بازی در آوردند

معاون وزیر صنایع خبر داد:‌ بانکها 52 هزار میلیارد تومان به صنایع تزریق می‌کنند



تفاهم:

وزیر جهاد کشاورزی: هدفمندی یارانه‌ها امسال در بخش کشاورزی اجرا نمی‌شود

افزایش 100 درصدی واردات گوشی همراه

فروشگاه‌های شهروند به بخش خصوصی واگذار می‌شوند



تهران امروز:

پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور: مصوبات مجلس لازم الاجراست

انتقاد روح‌الامینی از عملکرد صدا و سیما

وزیر تعاون: 400 هزار کارجو متقاضی کار



جام جم :

هاشمی: قطعنامه اخیر موذیانه و ریاکارانه است

پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور

اعلام 13 رشته پرطرفدار کنکور

جوان:

سفیر سابق اتریش در ایران به فعالیت‌های اطلاعاتی اروپایی‌ها در حوادث پس از انتخابات اعتراف کرد؛ جاسوسی 22 سفارتخانه اروپایی

در هفته آینده آغاز می شود؛ حرکت دومین ناوگان آزادی با 50 کشتی به سوی غزه

پوتین: ممکن است تهران ما را مجازات کند

حمایت:

پاسخ شورای نگهبان به رئیس جمهور؛ همه قوانین لازم‌الاجراست

طرح دو فوریتی تجدید نظر در همکاری با آژانس

بدهی 1000 میلیارد تومانی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها



خبر:

وزن کشی دولت و گروه‌های سیاسی در انتخابات غیرسیاسی؛ برنده و بازنده تجمیع انتخابات

انتقاد وزارت صنایع از کاهش تسهیلات بانکی

رئیس سازمان انرژی اتمی: ژاپن می‌خواهد ضلع سوم مثلث ترکیه- برزیل شود



خراسان:

مخالفت پوتین و ولاوروف با تحویل اس 300 و عضویت ایران در سازمان شانگهای

اظهارت وزیر درباره هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی و قیمت گوشت

170 نماینده مجلس برای سفر به غزه داوطلب شدند



شرق:

فراخوان هاشمی رفسنجانی برای وحدت

موافقت بانک مرکزی با عرضه سکه در بورس

شورای نگهبان پاسخ نامه رئیس جمهور را داد؛ مصوبه مجلس قانون و لازم‌الاجراست



فرهنگ آشتی:

کارتهای انرژی اسفند هوشمند می‌شوند

ابهام در شیوع شپش سگی در مدارس شمال تهران

عدالت و اقتصادی از "کالیگولا" حذف شد

کاروکارگر:

در پاسخ به نامه رئیس جمهوری؛ شورای نگهبان: قانون لازم‌الاجراست

سازمان تامین اجتماعی تمدید کرد؛ بازنشستگی بیمه شدگان با حداقل 10 سال سابقه کار

قطار سهام عدالت بدون پرداختی به کارگران متوقف شد



کیهان:

اعتراف سفیر سابق اتریش در تهران: 22 سفارت اروپایی فتنه 88 را مدیریت می‌کردند

شاخص بورس 59 واحد رشد کرد؛ بی‌اعتنایی بازار ایران به قطعنامه تحریم

مخالفت نمایندگان عراق با حضور سفیر آمریکا در مراسم افتتاح پارلمان جدید



گسترش صنعت:

72 ساعت پس از تصویب قطعنامه صد ایرانی صورت گرفت؛ رشد جمعی شاخص‌های بورس

متخصصان ایرانی دو پالایشگاه در مالزی می‌سازند

رکورد شکنی در صادرات صنایع معدنی

همشهری:

آغاز بهره برداری از 60 پروژه شهری در مرکز تهران

با هدف جبران کسری بودجه ارایه شد؛ پیشنهاد دولت برای حفظ حساب ذخیره ارزی

شورای نگهبان: مصوبات مجلس، قانونی و لازم الاجراست



هدف واقتصاد:

مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: برخورد با بانکهای متخلف در دریافت سود بالای تسهیلات

23 میلیارد سهم ترجیحی در سبد کارگران؛ قطار سهام عدالت متوقف شد

وزیر مسکن در واکنش به ابهامات مسکن مهر خبر داد:‌ساخت 5 میلیون مسکن برای جوانان و کم درآمدها