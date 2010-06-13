احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در قالب این طرح شعب نیمه فعال در صورت نیاز حوزه های قضایی در یکدیگر ادغام می شوند.

وی همچنین افزود: با ساماندهی شعب شهری، ساعت کار برخی شعب که عصرها یا به صورت نیمه وقت فعالیت می کنند، بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه حذف این شعب، اخلالی در روند رسیدگی به پرونده های ورودی ایجاد نمی کند، افزود: شعب غیرفعال و نیمه فعال شهری که توسط اعضای کارگروه ساماندهی شعب شهری شورای حل اختلاف استان شناسایی شده است حذف می شوند.

به گفته وی افزایش حضور قضات در شعب حقوقی، تخصصی کردن رسیدگی به پرونده ها در شعب و ارجاع هر پرونده به شعب ویژه آن از اهداف اجرای طرح تعدیل شعب شهری در استان است.

وی ابراز امیدواری کرد: با حذف این شعب مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کمتر و با کاستن از سرگردانی مردم در شعب، رضایت آنان از شوراهای حل اختلاف در گلستان افزایش دهیم.



سال گذشته نیز با اجرای طرح ساماندهی روستایی 338 شعبه غیرفعال و نیمه فعال و ناکارآمد روستایی در گلستان حذف شده بود.