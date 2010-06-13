بهرام بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: این درصد کاهش در واقع بیانگر کاهش شدت تصادفات میباشد. این امر با فراهم آوردن عواملی چون بالا بردن سطح فرهنگ ایمنی و ترافیک رانندگان، رعایت قوانین و مقررات نظارت، نصب دوربینهای کنترل سرعت ثابت در محورهای مواصلاتی استان و کنترل پلیس راه بر ترددهای جاده ای می توان به بهبود این امر کمک کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیها و اقدامات مفید و موثر بعمل آمده از طریق کلیه ارگانهای مرتبط رفع نقاط حادثه خیز، انجام گشتهای کنترل نامحسوس، استفاده از سیستمهای ITS در ایمنی حمل و نقل و تجهیز پایگاه های امداد و نجات جاده ای از جمله اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان است.

بهرامی نیا همچنین فرهنگ سازی مناسب در زمینه ایمنی و ترافیک، احداث مراکز مجاز معاینه فنی، برخورد قاطع با تخلفات راهنمایی و رانندگی و همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بالاخص رعایت سرعت مجاز رانندگی توسط شهروندان را از دیگر اقدامات انجام شده توسط ارگانهای ذیربط در استان عنوان کرد.

