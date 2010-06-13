به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور عصر شنبه در جلسه اسکان عشایر در محل استانداری اردبیل اظهار دادشت: با برنامه ریزی بنیاد مسکن و مطالعات کارشناسی مجتمع های روستایی متمرکز با پیوستهای فرهنگی و اجتماعی راه اندازی خواهد شد.

وی به اجرای موفقیت آمیز طرح اسکان عشایر در محدوده کشت وصنعت مغان و پایان مناقشه عشایر با کشت و صنعت اشاره کرد و گفت: با تدبیر دولت خدمتگزار شاهد حل عادانه اختلاف عشایر منطقه با دو شرکت کشت صنعت مغان و پارس بودیم.

حقیقت پور خاطر نشان کرد: پیس از تکمیل زیر ساختهای لازم، اسکان کامل عشایر و روستاهای همجوار با جابحایی مکانی، اجرایی خواهد شد.

وی با هشدار به برخی از افراد سودجو از این شرایط گفت: اگر فردی در این جریان زمینی را به ناحق گرفته باشد سند آن را اصلاح کرده و اقدام به بازپس گیری آن خواهیم کرد.

حقیقت پور مسئولان کشت و صنعت مغان را به حفظ اراضی شکت تحت مسئولیت شان با اقتدار و قدرت هرچه بیشتر دعوت کرد.

استاندار اردبیل گفت: عشایر نشینان و روستانشینان این منطقه در قالب چهار طرح ابقایی، انتقالی، تجمیعی و ایایی طبقه بندی و سامان دهی می شوند.

وی از فراهم آمدن برخی مزیتهای نسبی در مناطق انتقالی خبر داد و افزود: با هدف پذیریش مناسب روستاها تسهیلات مناسبی در این فرآیند در نظر گرفته شده است.

استاندار اردبیل از انتقال قطعی سه قشلاق بیله سوار از مشرفیت این شرکت خبر داد و گفت: شش قشلاق باقی مانده بیله سوار در این محدوده ابقا خواهند شد.

وی با اعلام اینکه اجازه ساخت و ساز جدید در روستاهاهای انتقالی داده نمی شود، خاطر نشان کرد: هنوز 18 روستای مشکل دار در این منطقه وجود دارد که با برنامه ریزی مناسب سعی در حل مشکلات آنها داریم.

وی در ادامه از پرداخت تسهیات ارزان قیمت نوسازی و مقاوم سازی مسکن به عشایر خبر داد.