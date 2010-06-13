به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت شامگاه شنبه در جمع اعضای ستاد هدفمند کردن یارانه های استان در گرگان افزود: مسئولان جهاد کشاورزی گلستان باید به نحو احسن این بسته را اجرایی نمایند.

وی اظهار داشت: بستر مناسب برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان آماده است ولی مدیران نباید بگذارند همچون گذشته تکالیف بر آنها دیکته شود، زیرا یکی از وظایف این قانون در واقع آگاهی داشتن مدیران از وظایف خود در راستای اجرای این قانون است.



قناعت خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی و دولتی استان باید برای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا قبل از آغاز اچرای این قانون جلسات متعددی داشته باشند.



به گفته وی، مدیران نباید منتظر باشند همه مسائل از سوی وزارتخانه ها به آنان ابلاغ شود، زیرا برخی مسائل در آئین نامه ها به صورت ریز نمی آید و این وظیفه مدیران است که بروند و آن را سئوال کنند و حداقل تا قبل از مهر ماه به صورت یک بار در ماه با وزارتخانه و دو تا سه جلسه در ماه با اعضای ستاد استانی، مسئولان دبیرخانه، اعضای سازمان اقتصاد و دارایی و معاونت سیاسی امنیتی برگزار نمایند.



وی تصریح کرد: مدیران باید قدرت انتقال داشته باشند و برای مردم که برخی در سطح پایین تری قرار دارند، واژه ها را تغییر دهند تا برای مردم قابل درک باشد و آنان آمادگی پذیرش این طرح را داشته باشند و این سه ماه بهترین فرصت است تا همه مدیران در این راستا همکاری و هماهنگی لازم و تنگانگی را دبیرخانه استان داشته باشند.



قناعت در ادامه گفت: مدیران باید در نمازخانه ادارات جلساتی را با تمام کارکنان خود داشته باشند و در خصوص اجرای این قانون به صورت کامل توضیح دهند تا آنان بتوانند خانواده های خود را توجیه نمایند و ما نیز تا پایان شهریور ماه پنج جلسه دیگر هماهنگی خواهیم داشت که مدیران دیگر نباید مانند این جلسه باشند و هر یک باید گزارش جامع و کاملی از عملکرد خود در این مدت ارائه نمایند.



استاندار گلستان افزود: یکی از نگاههای دشمن امروز به اجرائی نشدن این طرح است و مدیران باید برای بهتر شدن کارها با کمیته اطلاع رسانی و کمیته امنیتی ارتباط تنگاتنگ و ویژه ای را داشته باشند تا مردم از لحاظ اطلاع رسانی در جریان امور قرار گیرند و کمیسیون امنیتی نیز باید پیش بینی های لازم در این خصوص را انجام دهد.



به گفته قناعت، 9 بسته سیاستی و حمایتی در این قانون وجود دارد و اولین کسانی که باید دلشان به حال اجرای صحیح و درست این قانون بسوزد، مدیران هستند و در این سه ماه باید همه جوانب در نظر گرفته شود.