به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا صانعی شامگاه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: خراسان رضوی در سال 88 با صدور 349 فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی و ایجاد اشتغال برای 759 نفر موفق به کسب رتبه اول در هر دو زمینه شد.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: همچنین در این سال تعداد 70 فقره پروانه بهره برداری صادر شد که یک رشد 30 درصدی را نسبت به سال 87 نشان می دهد.



صانعی ادامه داد: همچنین در هفتمین همایش مقالات علمی دانشجویان علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی که خردادماه سال جاری در کلارآباد برگزار شد، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد) موفق به کسب رتبه نخست تیمی مقاله نویسی دانشجویان شد.

وی افزود: تعداد 12 مقاله مربوط به این مرکز در همایش مذکور پذیرفته شد که در مجموع با به دست آوردن سه مقام اول توسط سه نفر از دانشجویان، این مرکز موفق به کسب رتبه نخست مقاله نویسی شد.