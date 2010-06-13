مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر فوق از موافقت باشگاه از استعفای اعضای کادر فنی خبر داد و گفت: باشگاه نساجی مازندران ضمن قدردانی از زحمات آقایان با استعفای کادر فنی موافقت کرد.

حسن حیدرزاده در پاسخ به این سئوال که این اقدام، استعفا بود یا برکناری محترمانه، خاطرنشان کرد: اعضای کادر فنی باشگاه به علت شرایط نامناسب روحی و اتفاقاتی که پس از شکست در برابر گسترش فولاد تبریز اتفاق افتاد تصمیم به استعفا گرفتند.

به گفته وی، این استعفا تاثیری به حال نساجی نخواهد داشت ولی کادر فنی دیگر قادر به ادامه همکاری با باشگاه نبودند.

وی با اعلام اینکه این استعفا عصر شنبه به باشگاه ارائه شد، تصریح کرد: آقایان فروزانی، دایی و قربانی به علت اینکه هر سه نفر با یکدیگر فعالیت خود در باشگاه را آغاز کردند سه نفری نیز استعفا دادند.

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران با بیان اینکه حقوق این افراد بر اساس قرارداد پرداخت خواهد شد از اعلام میزان قرارداد اعضای کادر فنی خودداری کرد.

وی همچنین در خصوص جایگزین رضا فروزانی نیز گفت: اسماعیلی مشاور فنی باشگاه پیگیری های لازم را در این خصوص در حال انجام است و روز یکشنبه ( امروز) سرمربی جدید باشگاه معرفی خواهد شد.

حیدرزاده در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص شایعات مربوط به عدم همراهی مالک باشگاه در فصل آتی نیز به مهر گفت: ادامه فعالیت آقای پرهام در باشگاه نساجی مشروط به اقدامات اداره کل تربیت بدنی است.

وی با تاکید بر اینکه منتظر اقدام مسئولین استان هستیم، تصریح کرد: در صورتی که اداره کل تربیت بدنی مازندران نسبت به واگذاری سهام باشگاه نساجی به آقای پرهام اقدامات لازم صورت ندهد، مالک باشگاه از تیمداری در فصل آینده صرف نظر خواهد کرد.