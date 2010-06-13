محمد گلی پدر این نویسنده خردسال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: از مدتها قبل پیگیر ثبت کردن نام ملیکا به عنوان خردسال‌ترین نویسنده جهان در کتاب رکوردهای گینس بودیم که مسئولان این موسسه (گینس) اعلام کردند این کار فقط از طریق ارائه یک پیشنهاد رسمی از جانب دولت متبوع فرد مورد نظر امکانپذیر است.

وی افزود: به همین خاطر ما ابتدا پرونده‌ای برای ملیکا تشکیل دادیم و پیگیر ثبت اسم او در داخل کشور شدیم و روز گذشته (22 خرداد) مسئولان پروژه ثبت رکوردهای ملی ایران به ما اعلام کردند که نام ملیکا با 2 عنوان "موفق ترین کودک نویسنده دنیا" و "خردسال ترین واقف جهان" به ثبت رسیده است.

پدر این نویسنده خردسال در پاسخ به این سوال که "چگونه یک موسسه ملی با عناوینی جهانی نام ملیگا گلی را در کتابش به ثبت رسانده است؟" گفت: همانطور که گفتم ما ابتدا پیگیر ثبت نام ملیکا در سطحی جهانی و مشخصاً کتاب گینس بودیم و مطمئنم روزی این اتفاق خواهد افتاد.

محمد گلی در توضیح بیشتر این مسئله افزود: هدفمان از این کار امکان حضور او در جشنواره‌های جهانی بود اما مسئولان پروژه ثبت رکوردهای ملی ایران به ما اعلام کردند چرا همیشه باید ما برویم موفقیت‌هایمان را در کتاب گینس ثبت کنیم و چرا آنها نیایند و به ما مراجعه کنند.

وی که خود در مقطع راهنمایی مشغول به تدریس است و از مشوقان دختر خردسالش در نویسندگی بوده، با اشاره به آثار تالیفی او گفت: ملیکا که در حال حاضر 11 سال دارد و در مقطع پنجم دبستان مشغول به تحصیل است، 14 کتاب تالیفی و 20 کتاب در حال چاپ دارد.

محمد گلی دخترش را "نمونه‌ای از هزاران فرزند این مرز و بوم" دانست که "می‌توانند موجب شکوفایی فرهنگ ایرانی" شوند و با بیان اینکه "بسیار بعید است مشابهی برای ملیکا گلی در کتاب گینس یافت شود" در عین حال ابراز امیدواری کرد نام دخترش در آینده نزدیک در کتاب گینس هم ثبت شود.

ملیکا گلی تاکنون موفق به کسب جوایزی مانند رتبه دوم جشنواره­ بین المللی امام رضا (ع)، رتبه نخست جشنواره­ دستان کوچک دعا، رتبه نخست جشنواره­ ره­‌آورد سرزمین نور و نیز جشنواره­ فجر جاوید و همچنین لوح سپاس جایزه­ ادبی اصفهان شده است.

وی همچنین خالق آثاری مانند رییس جدید (اولین کتاب مستقل)، ماهی مغرور، شاهزاده خانم نازک نارنجی، دوچرخه، زیبا­ترین عروسک دنیا، خوشگل­تر از همیشه، عروس، فرار، کلاغه به خونه‌اش نرسید، دفعه­آخر،می‌خواهم چکاره شوم و بابای پولدار است.