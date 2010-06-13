به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وکیل سپه اجیرلو صبح یکشنبه در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته در مشهد، افزود: با توجه به اینکه بیش از 50 درصد شیر کشور به روش سنتی و توسط دامداران روستایی تولید می شود و در شرایط مناسبی نگهداری و حمل و نقل نمی شود کیفیت محصولات فرآوری شده از آن کاهش می یابد.

نماینده مردم دشت مغان در مجلس با اشاره به لزوم توسعه واحدهای صنعتی تولید شیر و گذر از روشهای سنتی تاکید کرد: تشکیل بنگاههای زودبازده در این زمینه در کنار جلب حمایتهای مالی دولت نقش موثری در توسعه واحدها و کارخانجات صنعتی تولید محصولات لبنی و بهبود تجهیزات آنها خواهد داشت.

وی افزود: بدون حمایتهای مادی و معنوی دولت از کارخانجات نمی توانیم انتظار توسعه کمی و کیفی محصولات آنها را داشته باشیم.

وی طرح تشکیل خانه شیر را بسیار مفید و موثر در طرح و پیگیری مشکلات صنعت لبنیات کشور دانست و گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید زیادی بر توسعه NGO ها در راستای حمایت از اصل 44 قانون اساسی دارد اما اگر این کار انجام شود حمایت همه جانبه ای از این طرح خواهیم داشت.

اجیرلو راه اساسی افزایش سرانه مصرف شیر در جامعه را افزایش تولید شیر و مقرون به صرفه کردن تولید از طریق اختصاص یارانه به تولید کننده عنوان کرد و گفت: اگر دولت یارانه ای برای تولید شیر در نظر بگیرد تا تولید کننده با امیدواری به فعالیت خود ادامه دهد با افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا روبرو خواهیم شد.

وی ادامه داد: صف های طولانی شیر در ابتدای صبح نشان دهنده تقاضای بالا و کمبود عرضه این ماده حیاتی است که باعث می شود برخی از خانوارها مصرف شیر را کم یا حتی قطع کنند.

نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته از 7 مرداد ماه به مدت 4 روز در محل شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد برگزار خواهد شد.