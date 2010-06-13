به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با پیگیری های صورت گرفته از سوی دفتر امور روستایی، علاوه بر 213 دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی قبلی، 55 دستگاه ماشین آلات دیگر نیز طی ماه های آینده به جهت خدمات رسانی به روستائیان در اختیار دهیاری ها ی استان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ماشین آلات جدید مشتمل بر 42 دستگاه کامیونت بوده که با برنامه ریزی دهیاری ها و نظارت بخشداری ها به همراه 59 کامیونت آمیکو و 81 وانت قبلی در زمینه جمع آوری و انتقال پسماندهای روستایی از آنها استفاده خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری گلستان گفت: ماشین آلات مذکور با برنامه ریزی صورت گرفته وظیفه انتقال پسماندهای یک تا 10 روستا را بر عهده خواهند داشت.



دادبود اظهار داشت: همچنین با توزیع 9 دستگاه بیل بکهو جدید جهت فعالیتهای عمرانی دهیاری ها، تعداد بیل و تراکتور بکهوهای دهیاری ها به رقم 78 دستگاه خواهد رسید



وی متذکر شد: همچنین علاوه بر چهار دستگاه خودرو آتش نشانی که پیش از این بین دهیاری های روستاهای پرجمعیت توزیع شده بود چهار دستگاه دیگر با تجهیزات کامل در اختیار دهیاری ها قرار خواهد گرفت.



معاون عمرانی استانداری گلستان گفت: با تجهیز دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی و خدماتی جدید، تعداد مشاغل مستقیم ایجاد شده با استفاده از این دستگاه ها به حدود 600 نفر خواهد رسید.